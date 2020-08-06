В Кабардино-Балкарии река Баксан окрасилась в красный цвет

В Кабардино-Балкарии проводят проверку из-за неожиданной смены цвета реки Баксан. Вода стало ярко-красной, а дна реки даже в мелких местах не видно. Как сообщили в прокуратуре республики, сейчас устанавливаются причины смены цвета и виновные.

- Прокуратура республики организовала проверку по материалам средств массовой информации о возможных нарушениях закона, в связи с загрязнением реки Баксан. В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению и привлечению их к ответственности, включая возмещение причиненного вреда, - говорится в сообщении прокуратуры.

Так же о поиске возможных мест сброса в воду химикатов и начале проверок заявили в ГУ МВД региона и в Роспотребнадзоре. Проверку начали, после того как в социальных сетях появилась видеозапись. На ней один из жителей республики запечатлел ярко-красный цвет реки и прошел вдоль русла.