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06.08.2020 13:58
Рубрика: Общество

В КБР исследовали построенный шесть тысяч лет назад курган

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Институт археологии РАН Фото: Институт археологии РАН
Фото: Институт археологии РАН

В Кабардино-Балкарии экспедиция Института археологии РАН при поддержке "Института археологии Кавказа" частично изучили обнаруженный недалеко от города Баксан курган эпохи бронзы. Ученые уже назвали его уникальным по своим параметрам, а время постройки сооружения относят к 4-3 тысячелетию до нашей эры.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- Курган мог быть построен "профессиональным мастером" по предварительному архитектурному плану: об этом свидетельствует сложная внутренняя структура кургана и использование различных типов грунта и камня, - рассказали в пресс-службе Института археологии РАН.

Курган достигает семи метров в высоту и около 50 в диаметре, что по меркам той эпохи является огромным сооружением. Также ученые обратили внимание, что постройку воздвигли кочевники, которые большими умениями в зодчестве не отличались. При этом, курган не просто осыпан, а именно построен с использованием сложной чешуйчатой кладки.

Поверх погребальной камеры в центре кургана древние строители уложили чередующиеся слои грунта: темно-серого суглинка с щебнем, рыжего плотного суглинка, почвы. Чередование слоев разной плотности позволило достичь удивительного эффекта: слои "сцементировались".

Сам курган принадлежит к майкопской археологической культуре, но уже на готовом сооружении есть и более поздние следы.

- В юго-западной части кургана в основании насыпи была похоронена девочка с шейным украшением, также в ее могиле были найдены два керамических сосуда. Второе погребение находилось в центре насыпи: в гробнице, аккуратно выложенной из речных булыжников, был обнаружен скелет, принадлежавший, по всей видимости, мужчине (точные данные будут известны после антропологического исследования). В могиле рядом с останками лежали бронзовый нож, каменный топорик и сосуд, - отметил руководитель раскопок, младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Максим Меньшиков.

Сооружение обнаружили уже давно, но активные исследования проводят сейчас, так как на этом участке идут предварительные работы по реконструкции федеральной трассы "Кавказ". Ученым предстоит добраться до погребального слоя, тогда возможно им удастся понять, кем был тот человек, ради которого кочевники потратили столько сил и ресурсов.

Новые данные, полученные в ходе раскопок, позволят больше узнать о жителях Северного Кавказа в эпоху бронзы, состоянии их здоровья, особенностях их быта и культуры.

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