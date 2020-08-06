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06.08.2020 17:40
Рубрика: Происшествия

Череповецкий ревнивец лишил соперника автомобиля

Текст: Евгений Малышев (Вологодская область)

Житель Череповца не смог смириться с уходом жены. Жертвой страстей стала сожженная иномарка.

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, сотрудники МЧС вместе с полицейскими были вызваны во двор одного из домов, располагающегося на улице Юбилейной в Череповце. Там горела Chevrolet Lacetti, обстоятельства происшедшего свидетельствовали об умышленном поджоге. Тридцатилетний владелец автомобиля, припарковавший его у дома своей подруги, узнал о потерях от силовиков, так как спал крепким сном. Ущерб был им оценен в 29 тысяч рублей.

Оперативники исследовали происходящее и задержали двоих мужчин 24 и 40 лет, которые оказались виновниками поджога. Они признали вину и указали на заказчика преступления, им оказался 31-летий житель Череповца, бывший муж нынешней возлюбленной пострадавшего. С владельцем иномарки он, по собственным словам, находился в конфликте.

Заказчик был заключен под стражу, а исполнители остались под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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