Инженеры из Ленобласти построили самодельный "пароход"

Инженеры Павел Чилин и Сергей Терехов из поселка Ульяновка Тосненского района Ленинградской области сконструировали пароход.

- Для парохода он все-таки маловат, лучше говорить паровой катер, - уточняет Павел Чилин. - Но настоящий пароход мы еще построим. А это пароходик - так сказать, в порядке разминки.

На строительство ушло в общей сложности около года. Павел и Сергей вместе разработали проект паровой машины и своими руками собрали ее с нуля. Затем установили на отремонтированную старую лодку - получился паровой катер. Назвали "Саблино" - в честь местности, в которой живет Павел Чилин.

Паровой двигатель похож на большой самовар, но лодка на нем идет весьма бодро. Топливом может быть "все что горит", но лучше всего пароходик работает на дровах хвойных пород.

На днях пароход "Саблино" успешно прошел первые испытания на реке Тосне - провез своих создателей до впадения Тосны в Неву и назад. А 8 августа он возглавит сап-фестиваль, который состоится на реках и каналах Санкт-Петербурга.