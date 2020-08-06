На базе межрайонной больницы в городе Костомукше открыли первый в Карелии центр амбулаторной онкологической помощи. Потребность в нем большая, потому что в республике сохраняются высокие показатели заболеваемости и смертности, связанные с онкологическими патологиями. При этом специализированная помощь сосредоточена только в Петрозаводске. Поэтому и ограничена возможность диагностики и лечения, возникают очереди, страдают пациенты.

Центр оборудовали в здании бывшей муниципальной аптеки. Провели ремонт, установили маммограф, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование, организовали гистологическую лабораторию. На покупку медицинского оборудования потратили 25 миллионов рублей. В учреждении уже работает молодой специалист из Москвы - врач-онколог, которая назначена на должность заведующей центра амбулаторной онкологической помощи.

Жители Костомукшского городского округа, а чуть позже и близлежащих северных районов по направлению лечащего врача смогут пройти полноценное обследование, не выезжая для этого в Петрозаводск, а также получить необходимое лечение по рекомендации доктора. Главные задачи центра - ранняя диагностика онкологических заболеваний и приближение специализированной медицинской помощи к месту жительства пациента. С начала года химиотерапию в Костомукше уже прошли 60 жителей.

Кстати, новую программу медицинской помощи онкологическим больным в Карелии утвердили в конце июня прошлого года.