Новости

В Узбекистане из-за коронавируса экзамены в вузы проведут на стадионах 20:40
Во французском Гавре захвачены заложники 20:18
В Москве продолжится внедрение новейших систем очистки воды 20:04
Москвичи решат судьбу монорельса 19:14
Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2" 18:53
В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник 18:43
В Крыму создано новое министерство 18:42
В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран 18:42
Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе 18:32
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке 18:22
В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам 18:07
Kia рассказала, когда представит в России преемника Optima 18:01
Оздоровительный отдых обозначат отдельной иконкой на Яндексе 17:59
В Марий-Эл завели дело на водителя, сбившего семь человек 17:47
В "Орленке" пройдет фестиваль визуальных искусств 17:40
Украина опасается взрыва селитры в порту Николаева 17:38
В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России 17:18
Hulu внезапно закрыл сериал "Меломанка" с Зои Кравиц 17:11
Президент Болгарии заявил о наблюдающемся 10 лет авторитарном управлении 17:08
В Петербурге "степную бабу" с фасада превратят обратно в нимфу 17:08
В Петербурге сняли запрет на массовые мероприятия и работу аттракционов 17:07
Топ-10 самых продаваемых моделей в России в июле 2020 года 17:01
В Ростовской области в полном объеме заработают рестораны и фаст-фуд 16:49
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока 16:47
Глава МИД Германии посетит Россию на следующей неделе 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 19:56
Рубрика: Общество

Поймать вовремя

Онкобольным помогут амбулаторно
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
На базе межрайонной больницы в городе Костомукше открыли первый в Карелии центр амбулаторной онкологической помощи. Потребность в нем большая, потому что в республике сохраняются высокие показатели заболеваемости и смертности, связанные с онкологическими патологиями. При этом специализированная помощь сосредоточена только в Петрозаводске. Поэтому и ограничена возможность диагностики и лечения, возникают очереди, страдают пациенты.

Центр оборудовали в здании бывшей муниципальной аптеки. Провели ремонт, установили маммограф, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование, организовали гистологическую лабораторию. На покупку медицинского оборудования потратили 25 миллионов рублей. В учреждении уже работает молодой специалист из Москвы - врач-онколог, которая назначена на должность заведующей центра амбулаторной онкологической помощи.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
В Карелии изучат пациентов, которым повторно диагностировали COVID-19

Жители Костомукшского городского округа, а чуть позже и близлежащих северных районов по направлению лечащего врача смогут пройти полноценное обследование, не выезжая для этого в Петрозаводск, а также получить необходимое лечение по рекомендации доктора. Главные задачи центра - ранняя диагностика онкологических заболеваний и приближение специализированной медицинской помощи к месту жительства пациента. С начала года химиотерапию в Костомукше уже прошли 60 жителей.

Кстати, новую программу медицинской помощи онкологическим больным в Карелии утвердили в конце июня прошлого года.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями
В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности
В суде показали видеозаписи ДТП с участием Ефремова
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше