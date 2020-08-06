Петербургские полицейские обнаружили парники с коноплей

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли "бизнес" по выращиванию и продаже марихуаны.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по этому делу задержано трое подозреваемых. 50-летний ранее судимый уроженец Воркуты наладил в северной столице выращивание конопли и привлек к этому еще двоих - 35-летнего петербуржца и 37-летнего приезжего из Магадана.

В ходе обысков мест проживания задержанных (поселок Песочный Курортного района Петербурга, Выборгский и Ломоносовский районы Ленинградской области) было обнаружено и изъято 236 кустов конопли и 981 грамм марихуаны. Конопля выращивалась в парниках, оснащенных техническими коммуникациями.

Задержанные заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".