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06.08.2020,  
10:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Подлодка "Вепрь" вернулась в состав ВМФ России после ремонта

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Атомная подводная лодка проекта 971 "Вепрь" после ремонта вернулась в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
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"РГ" уже писала о том, что в ходе работ атомная субмарина "Вепрь" получила новое вооружение - крылатые ракеты "Калибр". "Вепрь" - ударная подлодка третьего поколения проекта 971 "Щука-Б". Она отличается малой шумностью и предназначена для охоты за субмаринами и надводными кораблями.

Заместитель министра обороны на едином дне приемки военной продукции напомнил также, что в нынешнем году на вооружение приняты и два новых корабля - это первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и атомный подводный крейсер проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир", пишет ТАСС. Они начали службу на Северном флоте.

Степан Кельбас, командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, отметил, что подлодки проекта "Борей" в перспективе станут основными ракетоносцами в ВМФ России.

В нынешнем году российский флот принял также на вооружение два новых корабля обеспечения проектов 23470 и 19910 и полсотни единиц ракетного и минно-торпедного вооружения.

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