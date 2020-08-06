Атомная подводная лодка проекта 971 "Вепрь" после ремонта вернулась в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

"РГ" уже писала о том, что в ходе работ атомная субмарина "Вепрь" получила новое вооружение - крылатые ракеты "Калибр". "Вепрь" - ударная подлодка третьего поколения проекта 971 "Щука-Б". Она отличается малой шумностью и предназначена для охоты за субмаринами и надводными кораблями.

Заместитель министра обороны на едином дне приемки военной продукции напомнил также, что в нынешнем году на вооружение приняты и два новых корабля - это первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и атомный подводный крейсер проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир", пишет ТАСС. Они начали службу на Северном флоте.

Степан Кельбас, командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, отметил, что подлодки проекта "Борей" в перспективе станут основными ракетоносцами в ВМФ России.

В нынешнем году российский флот принял также на вооружение два новых корабля обеспечения проектов 23470 и 19910 и полсотни единиц ракетного и минно-торпедного вооружения.