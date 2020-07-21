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21.07.2020,  
12:00
Текст:  Светлана Цыганкова

На новом фрегате "Адмирал Касатонов" подняли Андреевский флаг

Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 приняли в состав Военно-морского флота России. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Андреевский флаг на корабле подняли на рейде Невы. "Адмирал Касатонов" станет участником Главного военно-морского парада в Петербурге. А служить новый фрегат будет в составе Северного флота.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"РГ" уже рассказывала о том, что накануне в Северной столице подписали акт приемки корабля. "Адмирал Касатонов" успешно завершил госиспытания в Балтийском море, запустил крылатую ракету "Калибр" из акватории Белого моря и поразил цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

"Адмирал флота Касатонов" - фрегат проекта 22350. Он предназначен для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника. Его водоизмещение - 5 тысяч тонн, длина - 135 метров, ширина - 16 метров. Автономность плавания - 30 суток.

Для участия в Главном военно-морском параде на аэродром "Громово" в Ленобласть прибыл и новый самолет-амфибия Бе-200 "Александр Мамкин". Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипаж преодолел свыше двух тысяч километров с посадками для дозаправки. Самолет способен взять на борт 12 тонн воды. Назван в честь летчика Великой Отечественной войны Александра Мамкина.

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ВМФ России
Фото: Bergenbier / wikimedia.org
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