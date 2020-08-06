Помощником врачей может стать организм пациента

Ученые Института экспериментальной медицины проводят клинические испытания новой методики лечения - с помощью персональных пробиотиков ("аутобиотиков"), приготовленных из микроорганизмов самого пациента. Это еще один шаг к системе персонифицированной медицины.

- Состав микробиоты (набора микроорганизмов) конкретного человека уникален. Разные не только микроорганизмы, но и их штаммы. То есть бифидобактерии, живущие внутри вас, отличаются от моих. В целом состав микробиоты формируется уже к трехлетнему возрасту, и таким в идеале должен оставаться навсегда. Но в зависимости от обстоятельств, например, серьезной болезни, каких-то микроорганизмов будет становиться больше, каких-то меньше. При этом сами штаммы остаются неизменными, - рассказывает Александр Суворов, заведующий отделом молекулярной микробиологии ИЭМ, член-корреспондент РАН.

Микробиота участвует в переваривании пищи, в том числе вырабатывает гормоны, влияющие на чувство голода, укрепляет наш иммунитет, создавая специальные вещества, убивающие патогенную флору. Наконец, микроорганизмы активно влияют на наше эмоциональное состояние и на работу мозга.

В своих исследованиях ученые доказали, что тяжелые недуги (в том числе рассеянный склероз, рак, аутизм, диабет и болезнь Паркинсона) сопровождаются мощнейшими изменениями в микробиоте, когда активно размножаются "ненужные" человеку микроорганизмы. К этому приводят и стрессовые ситуации, и прием антибиотиков. Начинается дисбиоз (нарушение состава не только бактерий, но и вирусов, грибов, простейших и прочих микроорганизмов).

- Если определить состав микробиоты конкретного человека, проанализировать генетический код микроорганизмов, понять, чего именно не хватает в данный момент, то можно этот недостаток восполнить. Причем не общим для всех набором пробиотиков, которые предлагаются в аптеках, а персональным. Можно приготовить тот же йогурт, заквасив молоко индивидуальной молочнокислой закваской, приготовленной из микроорганизмов этого конкретного человека!, - поясняет Суворов.

По словам Суворова, методику используют в клиниках ИЭМ и Университета имени Мечникова. Исследования идут в рамках гранта "Российского научного фонда". Главных направлений три: желудочно-кишечные, хронические легочные и нейродегенеративные недуги. Аутобиотики значительно улучшают состояние даже тяжелых больных. Причем выявлена интересная закономерность: если помогать организму пациента восполнить недостаток по одному штамму микроорганизмов, то это дает толчок микробиоте к автоматическому восполнению других опустошенных ниш. То есть организм всегда старается привести показатели микробиоты к норме, и ему только нужно помочь. Но, конечно, гармонизация микробиоты не исключает традиционных методов лечения.В планах ученых - создание криобанка микробиоты.