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06.08.2020 21:14
Рубрика: Общество

Пшеница и пырей оказались способны накапливать в побегах уран

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычная пшеница и пырей оказались способны поглощать из почвы одновременно уран, бром, европий, скадий и торий. Токсичные металлы скапливаются в побегах, к такому выводу пришла сотрудник кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ Ирина Штангеева.

Фото: iStock
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Свойство растений накапливать в побегах металлы ученым известно давно. Есть даже технология очистки почв, которая называется фитоэкстрацией, ее суть в том, что зараженный участок земли засаживается определенными растениями, которые поглощают элемент, отравивший почву. Затем растения срезают и в некоторых случаях даже отдают на переработку - ряд элементов из растений получается извлечь.

Но в фитоэкстрации много нерешенных вопросов. Например, неизвестно, какое растение какой элемент поглощает. Также возникает вопрос, что делать, если почва заражена несколькими токсичными металлами.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, в своей научной работе, опубликованной в журнале Environmental Geochemistry and Health, Ирина Штангеева рассказала об эксперименте с пшеницей и пыреем. Выяснилось, что эти растения поглощают не один, а несколько токсичных металлов.

Причем, выяснилось, что концентрация металлов в растениях отличается в разное время суток. Например, в побегах, срезанных днем оказалось больше токсичных веществ, чем в тех, что были собраны вечером.

Также было установлено, что при обработке пшеницы и пырея широко встречающимися в природе бактериями Cellulomonas, растения накапливают из почвы большее количество металлов. В вузе говорят, что с большой вероятностью эти бактерии способны "превращать" металлы в более "удобоваримую" для растений форму.

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