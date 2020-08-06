В Карелии изучат пациентов, которым повторно диагностировали COVID-19

В Карелии предположительно выявили два новых случая коронавирусной инфекции у пациентов, которые уже переболели COVID-19. Специалисты изучают ситуацию.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Он написал, что его это "настораживает". Глава ведомства отметил, что пока сложно говорить о повторных случаях инфицирования или заболевания. Это может быть связано и с длительным выделением вируса из организма.

Но все алгоритмы лечения, диагностики и динамического контроля были соблюдены. Пациентов выписали с отрицательными результатами тестов.

В Минздраве республики добавили, что в настоящее время эти два человека находятся под наблюдением. Течение болезни проходит в легкой форме.

Между тем, в Карелии сегодня сообщили о новой смерти от COVID-19 - жителя Кондопоги, ему было 69 лет. Это 19 летальный исход с начала эпидемии в Карелии. Всего выявлено 2507 человек с коронавирусом. Кстати, заболел и глава администрации Кемского района Дмитрий Петров. Он, как профессиональный врач, ведет ежедневную хронику на своей странице в соцсети и сообщает о течении болезни.