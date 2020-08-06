В Ленобласти строители пересматривают функционал жилых проектов

Эксперты в сфере недвижимости прогнозируют дальнейший рост цен на жилье - самый предсказуемый и выгодный инструмент для инвестиций.

Однако события последних месяцев и необходимость соблюдать жесткие санитарные ограничения значительно изменили структуру спроса в сфере недвижимости. Меры господдержки, в том числе снижение ставки по ипотеке, новые возможности тратить материнский капитал привели к тому, что основным критерием выбора жилья становится не цена, а удобство. И вместо квартир-студий покупатели все чаще приобретают более сложные по конфигурации пространства. На что стоит обратить внимание в первую очередь, разбиралась корреспондент "РГ".

- Мы начали процесс переработки функционала квартир уже некоторое время назад, - рассказывает Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации "ЛенРусСтрой", - однако пандемия потребовала от нас ускорить эти процессы. Поэтому мы определили для себя пять кругов девелопмента - квартира, места общего пользования, двор, район и город - и начали работать над улучшением каждого из них.

Период жестких противоэпидемических ограничений показал, что людям необходима возможность уединения - или хотя бы иллюзия такой возможности. Поэтому в квартирах-студиях "ЛенРусСтрой" два окна - это позволяет визуально разделить кухонную и спальную зоны. В квартирах большей площади кухня-гостиная позволяет отделить одну зону от другой некой перегородкой. А для обустройства кабинета можно использовать ниши и эркеры, которые строители предусмотрели на этапе проекта.

- Пандемия также потребовала минимизировать контакты с посторонними, - продолжает эксперт, - поэтому мы принципиально ушли от огромных новостроек с большим количеством квартир на этажах - у нас не более пяти, это оптимально. Причем это условие мы соблюдаем для жилья стандарт-класса.

Возросший спрос на доставку различных товаров и онлайн-торговлю заставил строителей обратить внимание на необходимость обустройства зоны ожидания - курьер не будет даже заходить в лифт, а жители смогут проверить и забрать товар в комфортных условиях. Хотя сейчас есть даже полностью бесконтактное решение: специальные постаматы могут быть установлены таким образом, чтобы курьер мог положить в него товар с улицы, а покупатель заберет со стороны внутреннего холла, не выходя на улицу и не контактируя с курьером.

При этом застройщики понимают, что возвращение общества к нормальной жизни рано или поздно произойдет - и людям понадобятся школы и больницы (строятся в Новогорелово по федеральной программе "Стимул"), бульвары и скверы, офлайн-магазины и кафе. Поэтому СК "ЛенРусСтрой" создала специальную службу, которая занимается вопросами привлечения и подбора арендаторов, организации "правильных коммерческих помещений".

- В спальных районах первыми откроются крупный гипермаркет, салоны красоты и пара магазинов шаговой доступности, - поясняет Максим Жабин. - Мы же хотим, чтобы к нам приходили частные пекарни, кондитерские, эко-продукты. Но у подобных проектов очень сложный запуск, на начальном периоде имеют значение льготы по арендной плате - и мы готовы это предложить. Потому что мы рассчитываем на долгосрочный результат, строим бизнес надолго и понимаем, что при правильной организации пространства и бизнес-процессов стоимость нашей недвижимости будет только расти.