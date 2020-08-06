В Мурманской области сняли фильм о пандемии коронавируса

Центральным сюжетом фильма стала история маленького мурманчанина, страдающего редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА первого типа). Этот диагноз ему был поставлен в восьмимесячном возрасте. Как правило, страдающие этим недугом дети не доживают до трех лет. Чтобы дать ребенку шанс выздороветь, ему было необходимо сделать укол самого дорогого лекарства в мире - препарата "Золгенсма", стоимость которого составляет 2,4 миллиона долларов (больше 200 миллионов рублей). Сбор средств родители Миши начали в конце января, и пандемия почти лишила их надежды собрать эту колоссальную сумму. Но 23 мая произошло чудо: один из фондов адресной помощи, название которого родители держат в тайне, перечислил сумму, необходимую для закрытия сбора. В июле малыш получил спасительный укол.

Режиссером "Карантина" стал исполнительный директор Международного кинофестиваля "Северный характер" Юрий Ерофеев, сценаристом - тележурналистка Дарья Монастырева, а оператором - Сергей Пашков. "Видеохронику" пандемии в Мурманской области они начали снимать еще в марте.

- Мне запомнились съемки в мастерской, где шили защитные маски люди с ограниченным слухом, - рассказал Юрий Ерофеев. - Одна из женщин, которая там работала рассказала нам, что если бы не пандемия, у них не было бы работы. Тогда у меня возникла четкая ассоциация: "Все для фронта, все для победы". Помню дистанционный урок у десятиклассников, который читали стихотворение Блока "Ночь, улица, фонарь, аптека". Запомнились артисты Мурманской областной филармонии, выступающие перед пустым залом в онлайн-формате. Детали, на которые мы в обычной обстановке не обращали внимания, приобретали особый смысл, начинали выглядеть по-другому. Очень хотелось, чтобы у фильма был "хэппи-энд". Но сейчас мы склоняемся к тому, что финал должен быть открытым, потому что вся эта история с коронавирусом далека от завершения. Это один из этапов каких-то очень больших перемен.

Пока "Карантин" присутствует лишь в виде видеоматериалов, не прошедших монтаж. Кинопроект будет представлен на Архангельский питчинг дебютантов, который запланирован на 10 августа и пройдет в формате онлайн (питчинг - презентация проектов перед экспертным сообществом, в состав которого входят известные российские кинорежиссеры и продюсеры). Архангельск стал одной из площадок Всероссийского питчинга дебютантов, который проводится с целью поддержки молодых кинематографистов из Москвы и регионов России. Победители проекта получат грант на финансирование проекта в размере 500 000 рублей. Председатель жюри Архангельского питчинга - известный российский кинорежиссер Владимир Грамматиков.

На Архангельский питчинг дебютантов было подано более 90 заявок игрового полнометражного, короткометражного и документального кино. В шорт-лист отобрано 13 проектов. Кроме мурманчан, свои проекты будут защищать кинематографисты из Москвы, Архангельска, Северодвинска и Дмитрова.