В СЗФО будут судить группировку, продававшую наркотики за криптовалюту

Следственное управление УМВД России по Новгородской области завершило расследование, фигурантами которого стали образовавшее межрегиональное преступное сообщество пятеро жителей Новгородского и Псковского регионов. Размах их деятельности затронул несколько областей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, преступные действия подозреваемых были пресечены в феврале 2019 года. В течение последующего времени шло следствие, которое выявило 45 эпизодов противоправной деятельности группировки. Задержанные сбывали запрещенные вещества через интернет в крупном и особо крупном размерах на территории Санкт-Петербурга, Тверской, Новгородской и Псковской областей. В этих регионах правоохранители выявили десятки тайников с наркотиками.

Торговля велась за криптовалюту, которую злоумышленники затем обменяли на интернет-бирже и таким образом легализовали более миллиона рублей. Во время обыска у супружеской пары из Великого Новгорода, входившей в преступную группу, силовики изъяли более пяти килограммов растительного и синтетического наркотиков, а также галлюциногенных средств.

Объем уголовного дела составил 75 томов. В скором времени оно будет направлено для рассмотрения в суд.