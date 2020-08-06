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06.08.2020 16:33
Рубрика: Общество

В Петербург привезли 18 тысяч итальянских хищных клопов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербург из итальянского города Чезена привезли 18 тысяч хищных клопов, относящихся к виду Ориус Левигатус.

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, насекомых заказала компания, специализирующаяся на выращивании фруктов и ягод.

Дело в том, что эти хищные клопы относятся к энтомофагам, то есть, поедают различных вредителей: в их рацион входят трипсы, тля и другие насекомые, которые доставляют немало хлопот сельхозпроизводителям. Клопы питаются как личинками, так и взрослыми особями.

Эти насекомые водятся на Средиземноморье и в странах Ближнего Востока. Хищных клопов в последние годы активно применяют в сельхозпредприятиях.

В Петербург клопы прибыли в плотно закрытых банках. Специалисты регионального управления Россельхознадзора тщательно осмотрели каждую из них, нарушений не выявлено, поэтому клопам дали "разрешение на въезд", так что уже в скором времени итальянские хищники начнут защищать от вредителей отечественную клубнику.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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