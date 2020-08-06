В Петербурге нашли "холодильник", где хранились продукты для Петра I

В Петербурге при реставрации Наугольных палат дворца Александра Меньшикова археологи нашли ледник, где хранились продукты, подаваемые на приемах для Петра I и его приближенных.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, сотрудники лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия, в течение 10 дней бережно разбирали ледник, чтобы в последующем отреставрировать.

Ледник - это небольшое деревянное помещение для хранения продуктов. До изобретения холодильников на Руси ледники использовались повсеместно, правда, таких конструкций практически не сохранилось. Найти ледник первой четверти XVIII для археологов большая удача, к тому же у объекта прекрасная сохранность.

Собственно, для хранения продуктов использовалась относительно небольшая площадь ледника, большая часть помещения была занята льдом. Его выпиливали каждую весну из Невы. Гигантские параллелепипеды аккуратно складывали на пол и накрывали досками или соломой. Уже на эти доски клали продукты. Летом лед постепенно таял, вода стекала в специальный люк. К осени ледник успевал полностью растаять, но необходимости в нем уже не было: продукты не портились и так. Весной ледник обустраивали заново.

В н

ачале XIX века при ремонте ледник засыпали, а уровень пола был поднят. Собственно, благодаря этому конструкция и сохранилась.

Тем не менее, разбор ледника потребовал от специалистов большой деликатности. Дело в том, что деревянные конструкции размокли и размягчились настолько, что стали напоминать пластилин. Ледник стали аккуратно разбирать по досочкам. Эту кропотливую работу проводил археологи вуза и реставраторы Эрмитажа.

Далее элементы были погружены в специальные ванны, наполненные водой и антисептиком. Это временная мера, чтобы законсервировать доски в нынешнем виде, потребуется создание специальных ванн с подогревом, там древесина будет выдерживаться в консервирующем составе.

Специалисты отмечают, что этот процесс займет не меньше года. Затем ледник планируется собрать заново и выставить в помещении, где его нашли в качестве музейного экспоната.

Справка "РГ"

Реставрация Наугольных палат проводится с 2013 года. Только за прошлый год здесь было обнаружено свыше 10 тысяч редких артефактов.

Наугольные палаты Меньшиковского дворца были построены в 1721 году, до 1731 года там располагалась Военная коллегия, а затем - Кадетский корпус. С середины XIX века в здании, которое к этому времени неоднократно достраивалось, стало размещаться Павловское военное училище.