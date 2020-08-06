В Петербурге сняли запрет на массовые мероприятия и работу аттракционов

С 8 августа в Санкт-Петербурге возобновят работу парки аттракционов под открытым небом. Также разрешено проводить культурные, спортивные и зрелищные мероприятия. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Александр Беглов.

При этом остается необходимым соблюдать ряд требований. В частности, посетители должны будут находиться на территории парков аттракционов в медицинских масках. Непосредственно на аттракционах их можно снять. Между работниками парка и посетителями (на кассе, стойке оператора и администратора и так далее) должен быть установлен защитный экран. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров. В парке аттракционов смогут находиться одновременно не более 50 процентов посетителей от предельной заполняемости.

Обязательное условие возобновления деятельности парка аттракционов - получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности.

Аналогичные требования и к проведению на улицах культурных, спортивных и зрелищных мероприятий - зрители должны быть в масках и соблюдать полутораметровую дистанцию.

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