Новости

В России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ 12:49
Продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8% 12:35
Глава Минспорта РФ Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко 12:35
На северо-востоке Москвы снесут торговый центр 12:27
Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+ 12:23
Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев 12:14
Более половины россиян поддержали идею многодневных выборов 12:12
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 12:06
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире 12:03
Петербуржца отдали под суд за мобильник на ЕГЭ 11:43
На третьем пусковом комплексе ЦКАД идут финишные работы 11:40
Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса 11:34
БЕЛАЗ поставит новые тяжеловесы на медные рудники России 11:32
В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург 11:26
В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника 11:16
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии 11:11
Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 11:43
Рубрика: Общество

Петербуржца отдали под суд за мобильник на ЕГЭ

Текст: Вера Черенева

В Курортном районе 18-летнего юношу отдали под суд за мобильный телефон, который молодой человек пронес с собой на Единый государственный экзамен по математике.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы, на петербуржца завели административное дело за срыв образовательного процесса.

На судебном заседании молодой человек выразил сожаление по поводу случившегося и отметил, что не знал о тотальном запрете мобильников.

Судя по всему, парень даже не списывал: его подвел телефон, он зазвонил прямо во время экзамена.

Молодой человек оштрафован на три тысячи рублей. Но есть и другая проблема. Так как вся эта история вскрылась на экзамене, то он был с него удален. А экзамен парень сдавал специально для поступления в вуз.

Теперь ему придется пытаться пройти экзаменационное испытание уже в следующем году.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше