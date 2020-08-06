Петербуржца отдали под суд за мобильник на ЕГЭ

В Курортном районе 18-летнего юношу отдали под суд за мобильный телефон, который молодой человек пронес с собой на Единый государственный экзамен по математике.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы, на петербуржца завели административное дело за срыв образовательного процесса.

На судебном заседании молодой человек выразил сожаление по поводу случившегося и отметил, что не знал о тотальном запрете мобильников.

Судя по всему, парень даже не списывал: его подвел телефон, он зазвонил прямо во время экзамена.

Молодой человек оштрафован на три тысячи рублей. Но есть и другая проблема. Так как вся эта история вскрылась на экзамене, то он был с него удален. А экзамен парень сдавал специально для поступления в вуз.

Теперь ему придется пытаться пройти экзаменационное испытание уже в следующем году.