В Петербурге сотрудница полиции нашла потерявшегося ребенка

В Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) сотрудница полиции оперативно нашла потерявшегося шестилетнего мальчика.

Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о пропаже ребенка стало известно вчера, 5 августа, около 20.30. В полицию Петродворцового района позвонила 46-летняя жительница города Ломоносова. Она рассказала, что ее шестилетний сын ушел гулять на детскую площадку в Петровском переулке и не вернулся.

Весь личный состав районной полиции был срочно направлен на поиски ребенка. При этом сама мать дверь правоохранителям не открывала.

К счастью, мальчика удалось довольно быстро найти. Его обнаружила участковый уполномоченный полиции Анна Юсупова. Ребенок в одиночестве гулял на Александровской улице, неподалеку от места пропажи.

Позже нашлась и мать. Ее доставили в отдел полиции с признаками алкогольного опьянения. В ГУ МВД отмечают, что женщина ранее судила за кражу. Сейчас решается вопрос

С признаками алкогольного опьянения ее доставили в отдел полиции. Женщина ранее судима за кражу, ее сожитель также судим. Решается вопрос о привлечении матери мальчика к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).