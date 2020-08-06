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06.08.2020 17:08
Рубрика: Культура

В Петербурге "степную бабу" с фасада превратят обратно в нимфу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга объявил конкурс на реставрацию фасадов 56 исторических зданий в Северной столице. В числе первых приведут в порядок доходный дом Бадаева, прославившийся на всю страну из-за барельефа, который городские остряки прозвали "степной бабой".

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Как сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров, ходе реставрации барельеф будет исправлен и "степная баба" вновь превратится в нимфу, как и было задумано изначально.

Доходный дом Бадаева находится на перекрестке улиц Восстания и Жуковского, здание в стиле модерн было построено в 1906 году. Этот дом - подлинное украшение исторического центра Петербурга: на фасадах имеются многочисленные барельефы, на эркерах - вставки из майолики.

В 2015-м о доме Бадаева заговорили даже те, кто никогда не интересовался краеведением. Градозащитники обнаружили на фасаде изуродованный барельеф нимфы. Изящное лицо девушки было превращено в личину. Барельеф прозвали "степной бабой".

Поначалу все камни народного гнева посыпались на реставраторов, которые в 2013 году приводили в порядок фасад здания. Но выяснилось, что они не причем: такую странную реставрацию провели еще в восьмидесятые годы, а семь лет назад специалисты просто прошли мимо изуродованного барельефа.

Больше 30 лет барельеф никто не замечал. Но когда у всех появились фотокамеры с большим увеличением, "степная баба" попала в объективы и стала мемом.

То, что с барельефом надо что-то делать, в КГИОП признали сразу. Но реставрация фасадов исторических зданий - это очень долгое и дорогое мероприятие. В прошлом году в Петербурге была принята программа по приведению таких фасадов в порядок. Дом Бадаева попал в список на реставрацию, а сейчас и в число тех зданий, которыми займутся в первую очередь.

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