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06.08.2020 15:22
Рубрика: Власть

В регионах Северо-Запада резко уменьшилось число фальшивых денег

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Количество поддельных денег в регионах Северо-Запада во втором квартале 2020 года сократилось на 27 процентов. Эксперты считают, что причиной стала пандемия коронавируса.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Заметное снижение количества выявленных во втором квартале подделок можно объяснить, в том числе, комплексом мер, предпринимаемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В этот период значительную часть транзакций люди проводили онлайн или расплачивались картами. Это затруднило реализацию подделок, сократив их количество в обороте, - отметил начальник Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.

Всего с апреля по июнь в регионах Северо-Запада было выявлено порядка 1,4 тысяч фальшивых банкнот. Причем, 1,2 тысячи - в Петербурге. Чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (85 процентов от всех выявленных случаев).

Резко сократилось число поддельных банкнот номиналом в 1000 рублей, за три месяца в Петербурге изъято всего 87 таких купюр, в прошлом году их было на 60 процентов больше.

Однако злоумышленники стали подделывать и купюры номиналом в 2000 рублей и в 200 рублей. Но объемы незначительные, так, из оборота изъята 21 банкнота с Владивостоком и 11 купюр с видами Севастополя.

Самый низкий интерес у фальшивомонетчиков к 100-рублевым купюрам. За три месяца найдена всего одна такая поддельная банкнота.

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