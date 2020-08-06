В России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ

В России принят уникальный ГОСТ для зимников и ледовых переправ. Он призван урегулировать правила создания временных дорог в условиях регионов Крайнего Севера, сообщает Минромторг.

Новый ГОСТ, получивший номер Р 58948-2020, разработан в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он предусмотрен для зимников и ледовых переправ, которые действуют 5-6 месяцев в году.

Норматив будет действовать с 1 ноября 2020 года. В большинстве северных регионов зимники и ледовые переправы начинают действовать с декабря, так что уже в этом сезоне дороги должны будут создавать по единым стандартам.

Значение зимников в регионах Крайнего Севера колоссально. Например, единственный сухопутный путь, который связывает Ненецкий автономный округ с "Большой Землей" - это зимник от Нарьян-Мара до Усинска. Дорога с твердым покрытием строится, но пока все автолюбители НАО и выезжают в другие регионы именно по этому зимнику. В теплое время года грузы в НАО доставляются по воде.

Пресс-служба Минпромторга со ссылкой на руководителя Росстандарта Антона Шалаева отмечает, что появление "арктических стандартов" значительно ускорит внедрение перспективных технологий в арктической зоне.