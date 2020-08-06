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06.08.2020 15:21
Рубрика: Спорт

В "Зените" прокомментировали информацию о коронавирусе

Текст: Максим Домчев
В футбольном клубе "Зенит" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о семи случаях коронавируса у футболистов.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

В четверг СМИ сообщили о том, что у семи футболистов "Зенита" из Санкт-Петербурга выявлен коронавирус. Их имена не приводились, однако, по данным нескольких источников, на матч за Суперкубок России, который пройдет 7 августа на домашней арене ЦСКА, команда прибудет в неполном составе.

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"Распространенная информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещен на карантин", - сообщил руководитель пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко "Чемпионату".

На данный момент в "Зените" не назвали имена футболистов, которые отправились в Москву на матч за Суперкубок России против столичного "Локомотива".

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