В "Зените" прокомментировали информацию о коронавирусе

В футбольном клубе "Зенит" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о семи случаях коронавируса у футболистов.

В четверг СМИ сообщили о том, что у семи футболистов "Зенита" из Санкт-Петербурга выявлен коронавирус. Их имена не приводились, однако, по данным нескольких источников, на матч за Суперкубок России, который пройдет 7 августа на домашней арене ЦСКА, команда прибудет в неполном составе.

"Распространенная информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещен на карантин", - сообщил руководитель пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко "Чемпионату".

На данный момент в "Зените" не назвали имена футболистов, которые отправились в Москву на матч за Суперкубок России против столичного "Локомотива".