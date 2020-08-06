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06.08.2020 17:10
Рубрика: Происшествия

Жительницам Коми продали фальшивые билеты в Петербург

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Интернет-аферисты решили воспользоваться популярностью летних путешествий по железной дороге. Поверившие им жительницы Коми остались без билетов в Санкт-Петербург.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по республике, жертвами оказались две жительницы Сыктывдинского района. Одна из них, заказывая билеты из Сыктывкара в Санкт-Петербург, воспользовалась услугами мошеннического сайта, скопировавшего дизайн одного из популярных порталов по продаже проездных документов. 10700 рублей отправились на неустановленный номер электронного кошелька распространенной платежной системы, но долгожданных билетов покупательница не дождалась.

Такая же неприятность произошла и с другой гражданкой, пожелавшей отправиться по такому же маршруту. Но в отличие от первой пострадавшей, женщина даже не смогла вспомнить, на каком сайте совершила покупку билета. В итоге мошенникам достались три тысячи рублей.

Органы правопорядка проводят расследование обстоятельств мошенничества.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Санкт-Петербург

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