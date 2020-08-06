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06.08.2020 12:15
Рубрика: Власть

Министр транспорта Крыма получил выговор за лживого подрядчика

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру транспорта республики Сергею Карпову за низкую организацию работы. Об этом сам Аксенов сообщил на совещании, посвященном строительству объектов ФЦП.

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По словам Аксенова, выговор министру объявлен ввиду того, что на объектах подведомственной Минтрансу Крыма компании "Крымавтодор" не было людей. При этом организация предоставляла в правительство республики красивые отчеты о добросовестном исполнении заказов.

- Всем влепить выговор, включая министра транспорта Карпова Сергея Васильевича, за слабую организацию работы, - сказал Аксенов. - Ваш "подвед" предоставляет недостоверную информацию. Если нас еще "Крымавтодор" будет дурить регулярно, кому тогда мы можем вообще доверять.

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Госпредприятие "Крымавтодор" определено подрядчиком ремонта улиц и скверов крымской столицы. Предприятие получило крупные заказы, в том числе на благоустройство рощи у Дворца культуры профсоюзов за 165 миллионов рублей, капитальный ремонт бульвара Ленина за 99,1 миллиона, благоустройство вдоль улицы Севастопольской за 51,2 миллиона рублей и еще несколько контрактов.

В этом году Симферополь намерен потратить на благоустройство своей территории 900 миллионов рублей. До конца нынешнего года все работы должны быть завершены.

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