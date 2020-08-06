Министр транспорта Крыма получил выговор за лживого подрядчика

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру транспорта республики Сергею Карпову за низкую организацию работы. Об этом сам Аксенов сообщил на совещании, посвященном строительству объектов ФЦП.

По словам Аксенова, выговор министру объявлен ввиду того, что на объектах подведомственной Минтрансу Крыма компании "Крымавтодор" не было людей. При этом организация предоставляла в правительство республики красивые отчеты о добросовестном исполнении заказов.

- Всем влепить выговор, включая министра транспорта Карпова Сергея Васильевича, за слабую организацию работы, - сказал Аксенов. - Ваш "подвед" предоставляет недостоверную информацию. Если нас еще "Крымавтодор" будет дурить регулярно, кому тогда мы можем вообще доверять.

Госпредприятие "Крымавтодор" определено подрядчиком ремонта улиц и скверов крымской столицы. Предприятие получило крупные заказы, в том числе на благоустройство рощи у Дворца культуры профсоюзов за 165 миллионов рублей, капитальный ремонт бульвара Ленина за 99,1 миллиона, благоустройство вдоль улицы Севастопольской за 51,2 миллиона рублей и еще несколько контрактов.

В этом году Симферополь намерен потратить на благоустройство своей территории 900 миллионов рублей. До конца нынешнего года все работы должны быть завершены.