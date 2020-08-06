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06.08.2020 15:12
Рубрика: Власть

Правительство РФ выделило Адыгее дополнительно 500 млн рублей на дороги

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее уделяется серьезное внимание ремонту и строительству дорог. В рамках реализации национальных проектов глава РА Мурат Кумпилов поставил задачи по наращиванию темпов дорожного строительства. Их решение становится возможным благодаря эффективному взаимодействию федеральных и региональных органов власти, в том числе и представителей Адыгеи в Госдуме РФ.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

На прошлой неделе, 30 июля, при поддержке депутата Госдумы Владислава Резника правительство РФ по предложению Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований утвердило выделение Адыгее в течение трех лет дополнительных средств на мероприятия по организации бесплатного горячего питания для школьников в размере 602 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба главы РА
В Адыгее рассказали о поддержке федеральным центром строительства дорог

Шестого августа правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств из резервного фонда в сумме 500 миллионов рублей на ускорение строительства автомобильной дороги Черниговская - Дагомыс в Майкопском районе. Решение было принято по предложению Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Эти средства должны идти на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.

Напомним, по исполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" республика находится в десятке регионов-лидеров. В рамках данного нацпроекта в этом году в Адыгее намечено отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 километра. На эти цели направлен 491 миллион рублей, из них 331 миллион - из федерального бюджета, более 160 миллионов - из республиканского.

Для привлечения в экономику региона дополнительных средств особое внимание было уделено эффективному освоению ранее предоставленных ассигнований и достижению показателей нацпроекта. Обеспечен строгий контроль за качеством ремонта дорог.

"Поставлена цель до 2024 года снизить загруженность трасс и улучшить их состояние, уменьшить количество мест концентрации ДТП. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения. Хорошая транспортная инфраструктура также способствует развитию экономики региона, привлечению инвестиций и повышению качества жизни населения", - отметил Мурат Кумпилов. 

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