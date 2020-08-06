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06.08.2020 08:54
Рубрика: Происшествия

В Астрахани плита насмерть задавила ребенка на детской площадке

Текст: Руслан Мельников

В Ленинском районе Астрахани ребенок погиб на детской площадке. На 11-летнего мальчика упала бетонная плита.

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Как сообщили в региональном управлении СК России, он играл на дворовой детской площадке, расположенной на улице Яблочкова.

"Ребенок лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате полученных травм мальчик погиб на месте.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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