В Астрахани плита насмерть задавила ребенка на детской площадке

В Ленинском районе Астрахани ребенок погиб на детской площадке. На 11-летнего мальчика упала бетонная плита.

Как сообщили в региональном управлении СК России, он играл на дворовой детской площадке, расположенной на улице Яблочкова.

"Ребенок лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате полученных травм мальчик погиб на месте.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.