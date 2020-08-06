В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам

Трусовский районный суд Астрахани приговорил к длительным срокам заключения трех участников экстремистской группы в возрасте 18-19 лет. Двое из них оказались астраханцами, а один приехал из Краснодарского края.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, осужденные являлись сторонниками радикальных националистических взглядов и вовлекали в свое сообщество других участников.

"В организованной группе существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что осужденные занимались изготовлением взрывчатых веществ и зажигательных смесей и пытались приобрести огнестрельное оружие.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили у них взрывчатку, коктейли Молотова, литературу с формулами для создания взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы и пневматическое оружие для тренировок.

Осужденные получили сроки от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима. С двоих из них будет взыскан штраф в размере 15 тысяч рублей. Также осужденным запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с интернетом.