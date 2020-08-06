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06.08.2020 17:40
Рубрика: Общество

В "Орленке" пройдет фестиваль визуальных искусств

Текст: Елена Яковлева

Пусть не все свяжут свою жизнь с творчеством, память о встрече с творцами в сто раз важнее, - так определил Борис Грачевский, худрук журнала "Ералаш" и президент Всероссийского фестиваля визуальных искусств в Орленке смысл открывающегося там через полторы недели фестиваля. Особенности его продиктованы только что закончившимся локдауном - разряженная посадка в залах и все необходимые, предписанные Роспотребнадзором, меры предосторожности.

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Но кроме полукарантинных мер их ждет уникальная ретроспектива фильмов Сергея Соловьева, известный художник Павел Каплевич в жюри, живые встречи с актрисой и вице-президентом фестиваля Лизой Арзамасовой, заводные песни Родиона Газманова.

Открывающийся 16 августа фестиваль, наверное, самое брендовое событие в истории современного "Орленка", по словам его генерального директора Александра Джеуса, всегда носит ярко выраженный образовательный характер. Правда, это летнее фестивальное "образование" в Орленке не столько перегружает детей сухими знаниями, сколько дает возможность, по словам того же Александра Джеуса, "все пощупать собственными руками и пообщаться с мэтрами".

Собственно, фестиваль, устраивается для тех, кто хочет связать свою жизнь с кино, анимацией, телевидением - стать актером, режиссером, художником. Может быть, даже и, не оттягивая, в юношеском или почти юношеском возрасте, как гость фестиваля актер Василий Мищенко, сыгравший когда-то в знаменитом, награжденном в Венеции "Спасателе" Сергея Соловьева.

В каждом лагере "Орленка" будет работать свое детское жюри, пройдет смотр всех самых интересных новинок в кино и анимации. Большое же расстояние между зрителями и выступающими, по словам Лизы Арзамасовой, только повышает ценность встречи.

Павел Каплевич, первый раз попавший в "Орленок" еще пионером, считает его " местом силы" - "Орленковские" смены имеют продолжение, многие из приезжающих в лагерь, действительно, становятся художниками, пробуются в кино, а у компании "Орленка" даже есть свой чат "Тоскующие по "Орленку".

Фото: ТАСС
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Президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов сообщил о раритетной фестивальной выставке, посвященной пионерии. Среди представленных на ней артефактов - пионерская форма, галстуки, знамена, вымпелы, и даже лента с надписью "Чемпион "Орленка".

Актриса Ольга Дунаева рассказала, как ей пришлось секвестировать самые красочные страницы программы открытия фестиваля - "Я мечтала, что у меня будут летать мотоциклы и прыгать джамперы" - и многое переводить на экран, в онлайн. Но обещала, что ни одна идея не погибнет, все пригодится на следующем юбилейном фестивале.

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