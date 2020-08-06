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06.08.2020 16:07
Рубрика: Общество

В России создали устройство для утилизации масок и перчаток

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

В Сочи впервые в России внедрят систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты. Там установят специальные антибактериальные контейнеры, созданные госкорпорацией Ростех. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"В условиях пандемии остро встал вопрос безопасной утилизации масок и перчаток, особенно это актуально для общественных мест, - говорится в сообщении. - Чтобы решить эту проблему, госкорпорация совместно с партнерами разработала специализированный антивандальный контейнер с системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты. Внутри него закреплена герметичная емкость с бесхлорным и бесспиртовым средством нового поколения, предназначенным для дезинфекции".

Как рассказали в Ростехе, первым в России местом, внедрившим систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, станет горный курорт "Роза Хутор" в Сочи. В каждом отеле будут установлены по два специализированных контейнера - в лобби для гостей и на служебном входе для персонала.

По словам директора по устойчивому развитию и охране окружающей среды краснополянского курорта Дмитрия Колосова, люди зачастую выбрасывают защитные маски и перчатки в обычные мусорные урны, что небезопасно как для профилактики распространения коронавирусной инфекции, так и охраны окружающей среды.

"Мы рады стать экспериментальной базой для внедрения нового стандарта безопасного обращения с отходами индивидуальных средств защиты и рассчитываем, что усилия в этом направлении помогут сделать отдых в России максимально безопасным и комфортным", - отметил он.

Как уточнил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, спрос на изделие большой, прежде всего интерес проявляет гостиничный бизнес.

"Уверены, что такое оборудование будет также востребовано на транспорте, в торговле, банках и других предприятиях обслуживающего сектора, которые ежедневно посещает большое количество людей", - заключил он.

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