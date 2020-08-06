В Сочи спасли упавшего на арматуру пациента со сквозным ранением

Хирурги сочинской городской больницы № 4 спасли упавшего на арматуру пациента с сильным проникающим ранением. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.

Во дворе своего дома мужчина упал с лестницы на арматуру, торчащую из земли. Ранение оказалось сквозным. Кусок металла диаметром 14 миллиметров вошел в тело со стороны поясницы через мягкие ткани и, пройдя свободную брюшную полость, вышел через переднюю брюшную стенку.

Сотрудники скорой помощи, оказав первую противошоковую помощь пациенту, предупредили врачей приемного отделения о транспортировке тяжелого пациента. К их приезду пострадавшего уже ждала междисциплинарная бригада хирургов в противошоковой палате. При подобных травмах извлекать инородный предмет, прошедший насквозь, очень опасно. Из-за повреждений аорты, крупных артерий и вен может произойти смертельное кровотечение. Диагностику состояния внутренних органов и крупных сосудов провели, не вынимая арматуру. Но медикам все же пришлось укоротить ее концы, чтобы уложить пациента на специальный транспортировочный щит.

Компьютерная томография с контрастом показала, что предмет проник в живот, в забрюшинное пространство, не вызвав жизнеугрожающих повреждений. После этого мужчину доставили в экстренную операционную.

Операция по удалению инородного тела длилась полтора часа. Хирургическое вмешательство провели с помощью лапароскопиии и прошло успешно. В ходе операции использовалась эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты - методика, позволяющая временно приостановить кровотечение.

Напомним, в прошлом году в сочинской городской больнице № 4 хирурги спасли пострадавшего с аналогичной травмой.