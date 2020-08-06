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06.08.2020 17:38
Рубрика: Общество

В Сочи усилили контроль за масочным режимом и социальной дистанцией

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.
Фото: Геннадий Аносов/РГ
В России создали устройство для утилизации масок и перчаток

По данным агентства "Интерфакс", во время совещания в городской администрации глава курорта Алексей Копайгородский заявил, что сейчас в Сочи пик курортного сезона. В городе находятся около 210 тысяч туристов и свыше 500 тысяч местных жителей.

"В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших, - сказал мэр Сочи. - Наша главная задача - не допустить взрывного роста и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию, избежать усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима. Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта - в первую очередь в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте".

Также контроль за соблюдением масочного режима усилят на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на автомобильном пункте пропуска Псоу.

"Призываю каждого сочинца, каждого гостя курорта быть социально ответственным, - отметил градоначальник. - Только вместе мы сможем вернуться в привычную для всех жизнь без ограничений. Нам всем необходимо соблюдать требования режима повышенной готовности и сохранить ту стабильность, которая сегодня есть. Впереди сентябрь, и мы не должны допустить массового возвращения к дистанционному обучению. Наши дети должны сесть за парты первого сентября. Будет это или нет - зависит от каждого из нас".

Как ранее сообщил главный врач инфекционной больницы № 2 Сочи Дмитрий Завора, ситуация по коронавирусу на курорте некритичная, но необходимо не расслабляться и строго соблюдать меры безопасности.

По информации оперативного штаба региона, сегодня в Сочи зафиксирован 21 случай COVID-19.

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