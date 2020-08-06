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06.08.2020 10:13

Волгоград готов войти в пилотный федеральный проект модернизации ЖКХ

Текст: Николай Грищенко
Волгоградская область может стать площадкой для реализации пилотного проекта новой федеральной программы модернизации систем ЖКХ муниципальных образований. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев поддержал предложение главы региона Андрея Бочарова.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Прибывший в регион с рабочим визитом глава Минстроя проинспектировал в Волгограде ход комплексного освоения территорий под жилищную застройку.

К примеру, за счет федеральных и областных средств по федеральной программе "Жилище" в "Родниковой долине" сформирован современный образовательный кластер. Он включает новую школу "Долина знаний" на тысячу мест и детский сад на 245 мест. В стадии строительства - второе дошкольное учреждение и дорога протяженностью 1,3 километра.

Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
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В формате частно-государственного партнерства благоустраиваются пять гектаров парковой зоны. В "Санаторном" для молодых семей построен детский сад на 240 мест, ведется стоительство школы на 800 мест - ученики сядут за парты 1 сентября 2021 года.

"Это действительно комплексная застройка в классическом понимании. Присутствует социальная инфраструктура и сервисы, решены транспортные вопросы, идет строительство общественных пространств - это очень важно, потому что люди покупают не просто квадратные метры, а среду, в которой они хотят жить", - отметил Владимир Якушев.

Руководство департамента стратегических проектов Министерства строительства и ЖКХ РФ также отметило работу региона по благоустройству - свыше 30 процентов запланированных на 2020 год объектов уже сданы. В области также решаются проблемы по восстановлению прав обманутых дольщиков, расселению аварийного жилого фонда, обновлению коммунальных систем в рамках проектов "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" и "Чистая вода".

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Проблемы, связанные с инфраструктурой ЖКХ, есть во всех муниципальных образованиях. Подходить к решению этой задачи легче и проще там, где уже сформированы определенные условия и проведена подготовительная работа, в том числе в формате государственно-частного партнерства, - считает глава региона.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы поддержки жилищного строительства в сельской местности, взаимодействия властей, застройщиков и банков в вопросах стимулирования ввода новостроек. Семь представителей строительной индустрии Волгоградской области удостоены наград Министерства строительства и ЖКХ РФ - заслуженные знаки отличия им вручил руководитель федерального ведомства Владимир Якушев.

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