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06.08.2020 14:58
Рубрика: Происшествия

Жителей Кубани осудили за убийство и покушение на полицейского

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани троих местных жителей признали виновными в организации и покушении на убийство, убийстве, а также пособничестве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Следствие и суд установили, что в сентябре 2015 года 51-летний житель Сочи решил организовать убийство оперуполномоченного отдела полиции Туапсинского района, к которому испытывал личную неприязнь. Он обратился к своему знакомому с просьбой найти оружие и совершить убийство мужчины.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани, 40-летний злоумышленник приобрел для заказчика оружие, между тем, не желая совершать убийство самостоятельно, привлек для этой цели своего 36-летнего знакомого, которому сообщил сведения о месте жительства и маршруте передвижения полицейского. За исполнение 40-летний фигурант получил от заказчика 250 тысяч рублей, из которых 70 тысяч вместе с оружием передал непосредственному исполнителю.

3 ноября 2015 года исполнитель прибыл к дому потерпевшего и, дождавшись его возвращения, не менее восьми раз выстрелил в голову и тело мужчины, находившегося в автомобиле. Из-за своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Кроме того, в октябре 2017 года 51-летний фигурант вновь обратился к своему 40-летнему знакомому, предложив совершить убийство заведующего Туапсинским отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы. Мужчина согласился и, получив от заказчика 250 тысяч рублей, взял пистолет, который ранее ими уже использовался для покушения на убийство, и 13 декабря 2017 года приехал на мотоцикле к дому потерпевшего. Встретив жертву, мужчина выстрелил в него не менее шести раз, но медики спасли потерпевшего.

Также фигурант совершил убийство председателя ЖСК, с которым у него длительное время были судебные споры о признании права собственности на земельные участки в Сочи. 1 декабря 2018 года на улице Красноармейской он дождался потерпевшего возле его автомобиля, нанес ему ножом не менее 14 ударов и скрылся. Местные жители вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, Туапсинский районный суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей назначил подсудимым 15 лет лишения свободы с дополнительным наказанием с ограничением свободы на 1,5 года, 11 лет и ограничением на 1,5 года, а также девять лет с ограничением свободы на год. Основное наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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