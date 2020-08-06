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06.08.2020 21:51
Рубрика: Экономика

Сады на бетоне

Цветущие крыши становятся приметой новых жилых комплексов
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Спецвыпуск № 174(8228)
Дворы на стилобате с искусственным покрытием давно уже стали нормой для Екатеринбурга, а вот буйная зелень на кровле - пока еще диковинка, хотя таких объектов становится все больше.
Благоустроенные крыши с садами пока проектируют в домах комфорт- и бизнес-класса. Фото: Татьяна Андреева Благоустроенные крыши с садами пока проектируют в домах комфорт- и бизнес-класса. Фото: Татьяна Андреева
Благоустроенные крыши с садами пока проектируют в домах комфорт- и бизнес-класса. Фото: Татьяна Андреева

Первый опыт вертикального озеленения в городе появился еще десять лет назад, потом была долгая пауза. Сегодня взгляд на общественные пространства поменялся, ландшафтные дизайнеры заходят на объекты не на самом финише, а за 2-3 года до.

Вокруг еще продолжается стройка ЖК "Макаровский", а в глубине - тишь и благодать. Изумрудные газоны, искусственные холмы, буйство луговых трав. Один двор выдержан в стиле кубизм, в другом формы уже скругленные, концепция - "лес и поле", то есть растительность представлена как нижним ярусом, так и верхним.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Монопосадки многолетних крупномеров - новый мировой тренд. Они прекрасно зимуют, цветут по очереди с ранней весны до самой поздней осени, в уходе неприхотливы: если прохожие что-то и бросят на клумбу, грязи не видно - все превращается в мульчу. Кроме того, среди растений одного сорта нет соперничества за питательные вещества, живут коммуной, - поясняет Юлия Сорокина, директор компании Green Park.

Чтобы превратить бетонную плиту в зеленый сад - проложить дренаж, насыпать земельный пирог и высадить растения - понадобится около двух месяцев. Два двора по 80 соток каждый обслуживают четыре садовника и агроном.

На лавочке нежится в лучах солнца Валентина, она приехала к сыну в гости.

- Разве это крыша? - удивлена она нашему вопросу. - Хорошо, мне нравится, с нашими старыми домами не сравнить.

- Жильцы не осознают, что они на третьем этаже. Думают, что находятся на земле, - улыбается Юлия Сорокина.

Только на одну липу требуется 14 кубов земли, исходя из этого, рассчитывается нагрузка на кровлю. А ведь кроме лип тут растет редкая сирень Майера, конусообразная рябина, розовая черемуха, карликовая ива, яблоня. Особую колористику двору придает клен гиннала - осенью он будет буквально пылать огнем. Белоснежная спирея перемежается с геранью, гортензией, барбарисом, шалфеем, жасмином, злаковыми. Даже береза необычная - лациниата с резными листиками. Растения подобраны так, чтобы не провоцировать аллергию, а наоборот, выделять полезные вещества.

Если в "Макаровском" проект озеленения разрабатывали российские дизайнеры, то для ЖК "Форум-сити" пригласили специалиста из Польши Мирослава Штуку. Получился уютный европейский дворик, где много необработанных натуральных материалов.

-У таких проектов есть свои нюансы: горизонт крон, каждое дерево подбирается в отдельности, специфические и не очень дешевые технологии. Самое долгое - вынашивание решений, согласование. Мы долго разбиралась с системой дренажа, но эксплуатировать ее оказалось легко. Сосны высотой 3-11 метров и весом 5-6 тонн вручную не поднять и не посадить, нужен кран, а у нас только в первой очереди 99 таких крупномеров. Ассортимент растений, предложенных европейцами, пришлось пересмотреть - не все из них пережили бы уральскую зиму, - делится опытом руководитель строительства Сергей Поверинов.

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Сад разбит на кровле не только паркинга, но и жилых зданий. Можно позагорать в шезлонге, почитать книгу в беседке, порекласировать. Даже не верится, что внизу шумит-газует центр мегаполиса.

Честно говоря, до недавнего времени я была абсолютно уверена, что ландшафтный дизайн на Урале возможен лишь в формате коттеджного поселка или "зимнего сада": климат непростой, улицы проще украшать хвойными, которые зимой и летом одним цветом. Оказывается, цветущие растения вполне жизнеспособны, а дождь и ветер им нужны не меньше, чем тепло и солнце.

По мнению экспертов, в крупных российских городах садов на крыше должно быть как можно больше, ведь они способны поглощать тепло, а не испарять его, как асфальт и бетон. Кроме того, высоченные небоскребы давят на психику, а в рекреациях, где люди соразмерны растениям, это ощущение пропадает.

Пока подобные проекты реализуют в жилье класса "комфорт" и "бизнес", но возможны ли они в "экономе"? По мнению Юлии Сорокиной - да. Проблема в том, что в таких комплексах проектировщики изначально не закладывают большие посадочные ямы, хотя подвижки в сторону озеленения недорогих новостроек есть.

У Евгения Мордовина, руководителя девелоперских проектов компании "УГМК-Застройщик", иная позиция: если дом не относится к классу "бизнес" и "элит", "зеленые крыши" выльются в экономию на других строительных параметрах, инфраструктуре. А это может отразиться на продажах.

- Создание рекреационных зон - безусловно, новая точка роста для региональных девелоперов. Несмотря на то, что это ведет к удорожанию строительства, потребителям, особенно с определенным уровнем дохода, уже недостаточно только покупки квартиры. Им важно пространство в целом, жизнь с комфортом, хорошей экологией, ближе к природе, - рассуждает Мордовин.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По мнению Юлии Сорокиной, в Екатеринбурге все парковки и торговые центры теоретически можно убрать под землю, а сверху разбить сады.

- Природа без нас может, а мы без нее - нет. Спасибо застройщикам, которым не все равно, чем дышат люди, как они отдыхают и в какой среде растут дети, - отмечает она.

Активному распространению вертикального озеленения в регионах мешает нехватка посадочного материала - даже при большом количестве питомников в России. Вторая проблема - отсутствие комплексных образовательных программ для ландшафтных дизайнеров. В Екатеринбурге, к примеру, их готовят сразу в трех вузах: лесотехническом, архитектурном и сельскохозяйственном. Выпускники первого хорошо разбираются в растениях, но совершенно не знают дизайнерских программ, в архитектурном - все наоборот. Приходится достигать "симбиоза" на практике.

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