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06.08.2020 14:06
Рубрика: Общество

На Ямале археологи нашли артефакты на месте древнего жилища

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Научный центр изучения Арктики Фото: Научный центр изучения Арктики
Фото: Научный центр изучения Арктики

На юге Ямальского района завершилась археологическая экспедиция, в ходе которой проводили раскопки поселения "Стоянка Йоркутинская", которое датируют четырьмя тысячами лет до нашей эры.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Археологический памятник находится в районе истока реки Еркатаяха. Первые сведения о нем были получены учеными в конце 60-х годов ХХ века. Но о ней было известно только по небольшой коллекции каменных орудий, которые обнаружили случайно, сообщает научный центр изучения Арктики.

Ученые давно планировали исследовать этот место, поскольку находки оттуда могут помочь проследить, как развивалось хозяйство на стыке каменного и бронзового веков на территории южной тундры. Артефакты важны для изучения истории древнего Ямала, географии и хронологии его заселения, реконструкции климата.

Во время этой поездки археологам удалось собрать на месте древнего жилища фрагменты керамики, каменные орудия, костные останки северного оленя, образцы почв.

- Основным занятием населения была охота на северного оленя, что подтверждают каменные орудия: скребки для выделки шкур, крупные наконечники копий и другие орудия труда. Скребки имеют аналогию с теми, что использовались позднее в раннем железном веке и в Средневековье, - цитируют в сообщении слова руководителя экспедиции Ольги Тупахиной.

На странице Центра в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что в радиусе километра от Йоркутинской стоянки нашли еще пять памятников - получился целый микрорайон древности. По словам ученых, такая древность находок уникальна для археологии региона.

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