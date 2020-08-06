С начала августа в четырех городах Свердловской области - Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском и Алапаевске - запущен проект раздельного сбора бытового мусора. Масштабы эксперимента пока невелики: превратить дворы в пилотные площадки согласились жители нескольких сотен домов. В идеале они хотят не только уменьшить объемы вывозимых на свалки отходов, но и ощутить экономический эффект от их сортировки.

Самое сложное - убедить жителей, что сортировка отходов не только важна для экологии, но и экономи-чески выгодна. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Напомним, согласно стратегии правительства РФ, к 2024 году 60 процентов твердых коммунальных отходов (ТКО) должны направляться на переработку, а к 2030-му страна будет использовать вторично не менее 80 процентов мусора.

О начале эксперимента в свердловском министерстве энергетики и ЖКХ сообщили в конце июня. В частности, по данным регоператора "Спецавтобаза", в Екатеринбурге в тестировании новой схемы планировали принять участие не менее 150 многоквартирных домов, где проживают около 45 тысяч человек. Но большинство управляющих компаний предпочло не торопиться с новациями. Осторожность понятна: УК необходимо экономически просчитать и документально оформить новые правила взаимодействия с операторами, а жителям - приноровиться к сортировке.

- Вопрос только кажется простым. Сегодня не все квартиры способны вместить четыре вида мусорных баков, не у всех просторные кухни. Поэтому для начала мы внедряем раздельный сбор на контейнерных площадках. Все делаем поэтапно, - объяснил журналистам житейскую логику реформы на ее старте губернатор Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге первопроходцами стали жители одного из современных многоэтажных комплексов по улице Московской. И на кухне место для сортировки мусора нашли, и на дворовой контейнерной площадке баки ранжировали наклейками. Слева мусор "сухой", который можно переработать: бумага, пластик, стекло, тряпки. Справа "мокрый" - пищевые отходы, путь которых сейчас исключительно на свалку. Вдобавок - сетка для сбора пластика. На "сухих" и "мокрых" маршрутах работают разные мусоровозы. За перерабатываемыми отходами машины, естественно, приезжают не каждый день, но жители внимательно следят, чтобы все не сваливали в кучу - иначе все усилия впустую.

Со временем в землю будут уходить только быстроразлагаемые, безвредные для окружающей среды фракции

Сортировка бытового мусора в целях уменьшения объемов захоронения на полигонах и повышения эффективности использования ТКО - одна из главных целей мусорной реформы, стартовавшей в стране в прошлом году. Это одно из масштабных направлений национального проекта "Экология", которое, без сомнения, касается каждой семьи.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева на приведение в порядок контейнерных площадок в муниципалитетах из областного бюджета дополнительно выделено145 миллионов рублей. В частности, закуплено 16 тысяч современных баков для ТКО, 140 мусоровозов. К примеру, в Полевском до начала реформы контейнерных площадок не было вообще: мусор складировали в мешках на некоем пятачке, забрасывали в машины вручную. Теперь с контейнерами управляется техника. В нынешнем году планируется завершить комплектование контейнерного парка во всех городах и поселках региона.

Дворы уже стали чище, однако темпы, которыми растут горы на полигонах, пока оптимизма не внушают.

- Для изменения ситуации нужно кардинально пересмотреть подход к утилизации мусора и обеспечить сокращение не только объемов, но и числа фракций в структуре захоронений. Для этого сначала в экспериментальном, а затем и в рабочем порядке в области будет внедрена двухступенчатая система разделения ТКО. В итоге мы постепенно придем к тому, что в землю будут уходить только быстроразлагаемые, безвредные для окружающей среды фракции, - пояснил цель преобразований заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

По расчетам специалистов, сортировка мусора даже на уровне квартир позволит сократить объемы захоронений примерно на треть. В Первоуральске такой подход пытались применить еще в 2019 году. Регоператор "Экосервис" по договоренности с одной из УК установил контейнеры для раздельного сбора в микрорайоне Молодежный. Но через пару месяцев эксперимент провалился из-за "непонимания масс".

- Возможно, мы понадеялись на подсознательное стремление людей к чистоте и порядку. Не было проведено серьезной разъяснительной работы и жители не поверили в эффективность новшества, - сетует представитель "Экосервиса" Ксения Лумпова.

Сейчас проект возобновляют. Теперь к делу подошли основательнее: провели разъяснительную работу среди горожан, в том числе при помощи волонтеров. Дворы для эксперимента также подбирали с учетом индивидуальных особенностей территории. В частности, дома должны находиться в "тихом месте", площадки для ТКО огорожены, удалены от уличных базаров, многолюдных торговых точек, ведь не секрет, что владельцы бизнеса, создающего много мусора, порой не прочь подбросить отходы в чужие контейнеры. В итоге к эксперименту подключились восемь УК и ТСЖ с подходящими дворами.

- Мы полагаем, что жителей, которые активно поддерживают идею раздельного сбора мусора, следует не только благодарить, но и поощрять материально, - считает Ксения Лумпова. - Сортировка дает безусловный экономический эффект, и им надо делиться. По расчетам наших специалистов, можно говорить как минимум о 10-процентном бонусе для участников эксперимента, но этот вопрос требует серьезной проработки.

Ту же идею - стимулирования рублем - высказывают и депутаты Государственной думы. Но вот мини-опрос регоператоров показал, что не все они готовы применять экономические стимулы для жителей, многие просто не провели необходимые расчеты.

- Пилотный режим раздельного сбора покажет полную картину - от расходов на маркировку контейнеров до изменения транспортных затрат, - пояснила директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Эксперимент продлится полгода, первые итоги планируют подвести зимой. Но власти понимают: одна лишь работа с населением тоже не гарантирует экономический эффект. Поэтому параллельно в регионе расширяют сеть сортировочных комплексов близ полигонов. Так, Широкореченский комплекс в Екатеринбурге может перерабатывать 200 тысяч тонн отходов в год. Линии по сортировке мусора запущены в Каменске-Уральском и Алапаевске. Весной в Первоуральске началась модернизация первого в области сортировочного завода. Корпорация развития Среднего Урала и региональный оператор "Рифей" в мае договорились о строительстве комплекса проектной мощностью 130 тысяч тонн отходов в год в Краснотурьинске. Завод возведут к 2025 году, сумма инвестиций составит 3,2 миллиарда рублей.

- В планах - за пять лет построить от 14 до 17 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации ТКО. Комплексы обеспечат сортировку 60 процентов образующихся отходов и переработку 36-ти, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Между тем

В Свердловской области на реализацию национального проекта "Экология" в 2020 году предусмотрено выделить 471 миллион рублей, что на 150 миллионов больше, чем в 2019-м. Большая часть средств - 322 миллиона рублей - будет выделена из бюджета Свердловской области, остальное - из федерального.