Около двух десятков гостиниц Екатеринбурга разом снизили цены на семейный уик-энд. Новая акция гарантирует фиксированную цену ночлега для семьи из трех человек - двух взрослых и ребенка до 12 лет - в отелях любой "звездности". Правда, в том, что она поспособствует росту въездного туризма, эксперты сомневаются.

О росте турпотока на Средний Урал, пусть и небольшом, заявила на днях директор областного Центра развития туризма Эльмира Туканова. Для закрепления этого тренда центр совместно с Клубом отельеров запустил акцию "3!4!5!", которая, по утверждению организаторов, не имеет аналогов в других регионах России. Ее суть в том, что туристы, приезжающие в регион на уик-энд, в отелях три звезды заплатят за ночь три тысячи рублей, четыре тысячи - в четырехзвездочном отеле и пять - в пятизвездочнике. Тариф действителен при единовременном бронировании двух ночей (с пятницы по воскресенье).

- Кроме этого, в проживание включены завтраки, и отельеры предлагают еще различные бонусы для туристов, - рассказала Туканова.

Акция стартовала 1 июля и, по словам Эльмиры Тукановой, вызвала особый интерес к пятизвездочникам. Кроме того, есть запросы и на 3-4-звездные отели. Она добавила, что сейчас в этой акции участвуют екатеринбургские гостиницы, но уже ведутся переговоры и за пределами мегаполиса.

Однако сами отельеры пока не подтверждают ажиотажа со стороны российских путешественников.

- Акция стартовала в июле и будет действовать до окончания январских праздников 2021 года, поэтому предварительные итоги подводить рано. В наших отелях за минувший месяц бронирований по акции не было. Мы связываем это во многом с тем, что в Свердловской области до сих пор действуют ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, многие объекты посещения только открылись. Поэтому возможный эффект будет виден в сентябре-октябре, - прогнозирует генеральный директор управляющей компании Тамара Клишина.

Региональные игроки рынка задействованы только на вылет, а не на прием гостей, что исключает массовый турпоток

Более того, в условиях действия режима ограничений из-за пандемии объявлять о таких мерах вообще несколько странно, считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его мнению, стоимость гостиничных услуг сейчас и так в полтора раза ниже обычной.

- С учетом падения интересов туристов декларируемые по акции цены - это даже завышенная стоимость. Гостиницы и без того идут на существенное снижение цен. Отели ранга "четыре звезды" готовы сейчас предоставить номера даже дешевле трех тысяч рублей в сутки, - утверждает эксперт. - Легкомысленная самореклама региональному туризму не поможет. Проблема в том, что местные игроки рынка не интегрированы в работу крупных федеральных операторов, задействованы только на вылет, а не на прием гостей, что исключает массовый турпоток. Поэтому главная задача, которую необходимо решать, как сделать Свердловскую область более привлекательной с точки зрения туристов.

В этом плане он приветствует анонсированные Тукановой деловые мероприятия - при условии, что они пройдут на высоком уровне. Сезон отложенных из-за пандемии событий вот-вот стартует, в их числе шесть мероприятий, отобранных в прошлом году для получения господдержки: день чествования Невьянской наклонной башни 15 августа, этнический праздник "Старик Филин" в Североуральске 5-6 сентября, этнографический фестиваль "Тагильский калейдоскоп" в Нижнем Тагиле 19 сентября и другие. Кстати, один из них - Майский экстрим в Екатеринбурге - станет уже не майским, а сентябрьским.

В планах также мероприятия, проходящие при поддержке регионального мининвестразвития. Например, форум "Большой Урал" запланирован с международным участием на конец сентября (он пройдет в смешанном формате - офлайн в Ельцин-центре и онлайн). Слет Российского союза туриндустрии поддержан Уральским союзом туриндустрии: предполагается, что Екатеринбург примет 70 туроператоров со всей страны. Готовится также конференция, посвященная народным художественным промыслам. А в ноябре в Екатеринбурге пройдет финал конкурса событийного туризма - город ждет около 600 организаторов событий из разных регионов. Плотность делового графика вызывает понятные опасения, но организаторы обещают "строгое соблюдение мер безопасности".