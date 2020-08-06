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06.08.2020 09:32

Заделы помогли

Пандемия не повлияла на темпы ввода домов в регионе
Текст: Сергей Кузнецов (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 173(8227)
Тюменская область традиционно входит в первую двадцатку субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства. В 2019 году в регионе на два процента перевыполнили план, построив 1,615 миллиона квадратных метров, жилищные условия улучшили 2,8 тысячи семей. Цель нынешнего года - ввести 1,756 миллиона квадратов.

Как сообщили "РГ" в главном управлении строительства Тюменской области, сейчас в регионе возводится 250 многоквартирных домов общей площадью 3,09 миллиона квадратов, на 1 июля введено 388 тысяч.

Фото: iStock
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Во многом высокие темпы удается поддерживать с помощью программы расселения аварийного жилья, а также льготных займов и целевых выплат различным категориям граждан: молодым семьям, бюджетникам и т. д. В 2020 году на эти цели в бюджете региона выделено более 5 миллиардов рублей.

Активно строятся и социальные объекты: в 2020 году в Тюмени планируют сдать три детских сада, две школы, поликлинику и центр спортивной гимнастики. А всего в области сейчас идет строительство 12 школ и 10 детсадов.

- Так как большинство наших подрядчиков выполняет работы в срок либо с опережением графика, двухнедельная остановка в начале действия ограничительных мер не повлияла на сроки ввода социально значимых объектов, - подчеркнул замгубернатора Сергей Шустов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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