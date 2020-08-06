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06.08.2020 12:03
Рубрика: Общество

Самое большое лежбище моржей в мире расчистили от ржавых бочек

Текст: Елена Мационг
Завершилась экспедиция отряда волонтеров на мыс Харасавэй в Карском море. Их задачей было расчистить от хлама, скопившегося здесь еще со времен "строителей коммунизма", самое большое лежбище моржей в мире.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

О том, что на побережье неожиданно приплыли и расположились там на время почти тысяча ластоногих наша газета писала осенью прошлого года. Никогда раньше так много "туристов"-моржей, давно занесенных в Красную книгу на Ямал не прибывало. Как отмечают ученые, рекорд был отмечен 34 года назад, тогда у полуострова Ямал зафиксировали 384 моржа.

Через месяц-другой ластногих "туристов" здесь ждут снова. Благо, теперь для них готов и "пляж" и им уже не придется ютиться среди ржавых бочек и битого кирпича.

Фото: Pixabay
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Восемь волонтеров межрегиональной экологической организации "Зеленая Арктика", приехавших на Ямал со всей страны, за три недели собрали 180 тонн металла, в том числе 3000 двухсотлитровых бочек и 12 огромных цистерн, демонтировали старое жилое здание метеостанции и 12 других временных построек. Весь мусор складировали на специально отведенных местах береговой линии, чтобы его можно было вывезти и утилизировать.

Попасть в отряд эковолонтеров, прямо скажем, непросто. Существует жесткий отбор. Во-первых, нужно быть физически сильным - потаскай-ка на себе ржавое железо. Во-вторых, психологически устойчивым и без вредных привычек. Кроме того, нужно пройти специальное обучение. А еще в отряд не берут девушек, даже в качестве поваров, потому что эта работа в экстремальных условиях требует выносливости.

Ребята приезжают на расчистку захламленных островов в Арктике вот уже несколько лет. Как правило, в отряд входят волонтеры из разных стран мира. Но нынче планы нарушила пандемия, никто из-за рубежа приехать не смог.

- Приезд волонтеров из других регионов страны был спланирован с учетом строгого соблюдения всех санитарных требований, включая режим двухнедельной обсервации по прибытии, - рассказал председатель "Зеленой Арктики" Евгений Рожковский.

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
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Сегодня на мысе Харасавэй уже работают ученые из Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих. Они устанавливают фоторегистраторы на береговом лежбище, одевают спутниковые передатчики на моржей. Как говорят специалисты Центра, принято считать, что редкий атлантический морж предпочитает такие регионы Российской Арктики, как Печорское море, север Новой Земли и Землю Франца-Иосифа. Что касается Ямала, то традиционно лежбищ здесь не бывает, раньше отмечались только единичные и кратковременные выходы животных на берег.

Что привело моржей на Ямал, пока точно неизвестно. Причем среди сотен ластоногих на лежбище были и самки с детенышами разного возраста. Одна из версий состоит в том, что моржи устроили лежбище на Харасавэе из-за глобального изменения климата, в частности, из-за сокращения протяженности и толщины пакового льда. Именно на этом льду моржи формируют лежбища во время репродуктивного периода для спариваний и родов. Лед тает, что приводит к сокращению подходящих мест отдыха рядом с оптимальными районами питания.

В регионах Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Арктика: битва за ресурсы

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