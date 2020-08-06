В Челябинске обновили главные городские куранты

В Челябинске по инициативе местного часового завода провели замену фасадных часов на главной городской площади.

Новый облик челябинских курантов в ходе голосования выбрали сами горожане, сообщили в четверг в мэрии.

- Черный циферблат на белом фоне с подсветкой сделает часы более читаемыми с большого расстояния и позволит узнавать время практически при любом ракурсе, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - Современные фасадные часы - стильный и красивый атрибут городского оформления. Он придает оригинальность внешнему виду фасада известного здания по проспекту Ленина, 53.

Как отметили в мэрии, по результатам опроса на портале "Активный житель74" в марте этого года за циферблат с черными римскими цифрами проголосовали 39,7 процента респондентов.