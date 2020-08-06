В Челябинске передано в суд дело о вымогательстве 25 миллионов рублей

В Челябинске передано в суд уголовное дело об афере, которую едва не провернули два бывших сотрудника силовых ведомств. Жертвой обмана, по замыслу махинаторов, должен был стать один из известных челябинских застройщиков, отец-основатель подземного торгового комплекса "Никитинские ряды". Однако комбинацию по отъему средств довести до конца им не удалось. Бизнесмен вовремя заподозрил неладное, и информация о вымогательстве попала в правоохранительные органы.

Как пояснили в прокуратуре Челябинской области, идея обмануть бизнесмена возникла у махинаторов весной прошлого года, после того, как один их них, в прошлом сотрудник федеральной службы судебных приставов узнал о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в отношении его строительной компании. Он встретился с коллегой-отставником из полицейского главка региона и предложил план вымогательства 25 миллионов рублей. На себя взял ведение переговоров с бизнесменом, а коллегу попросил собрать всю возможную информацию об обстоятельствах и деталях уголовного дела, проведенных следственных действиях, чтобы впоследствии показать в разговоре с жертвой свою осведомленность и убедить ее в возможности повлиять на ход расследования.

За 25 миллионов рублей бывший пристав предложил бизнесмену развалить уголовное дело. По его словам взятка требовалась для урегулирования вопроса "на самом верху". И надо отметить, что тот поначалу поверил собеседнику, с которым, судя по материалам дела, он был знаком. В мае он в качестве аванса передал ему 200 рублей, пообещав собрать еще 4 миллиона 800 тысяч в качестве первого взноса. А затем, от сомнительных услуг отказался. Однако вымогатель своего замысла не бросил и вплоть до осени периодически напоминал бизнесмену о его "долге". Полученные от него 200 тысяч к тому времени уже потратил на личные нужды.

В декабре "переговорщик" был задержании и взят под стражу, а в марте завели уголовное дело и на его соучастника, который заявил, что к вымогательству не имеет никакого отношения, а с бывшим приставом действительно общался, но совсем по другому поводу.

Так это или нет, теперь установит суд. Уголовное дело экс-пристава передано в Центральный суд Челябинска, а бывшего полицейского находится в завершающей стадии расследования. За покушение на мошенничество в особо крупном размере им грозит реальное лишение свободы с крупным штрафом.