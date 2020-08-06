Впервые в России пришлось оперировать младенца весом 600 граммов. Малышка умещалась на ладони врача. В Челябинской областной детской клинической больнице рассказали, что девочка появилась на свет на сроке 28 недель с экстремально малым весом. Уже через день после рождения в крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимацию из-за редкой патологии. Вследствие врожденного дефекта диафрагмы расположенные в брюшной полости органы переместились в грудную клетку.

Павел Бабошко: Когда у ребенка все хорошо, когда к нему приходит мама и радуется, это самое важное в нашей работе. Фото: Пресс-служба ЧОКДБ

Этот недуг встречается довольно редко: приблизительно один раз на две-четыре тысячи случаев. Именно у новорожденных он считается особенно опасным. Если вовремя не сделать операцию, ребенок не выживет. А состояние челябинской новорожденной оказалось настолько серьезным, что даже не позволяло перевести ее из реанимации в операционную. Время на подготовку операции было ограничено. По признанию проводивших операцию хирургов Павла Бабошко и Виктора Базалия, изучать подобные случаи в медицинской практике в тот момент было некогда. Просто взвесили все риски, возможные осложнения и приняли решение об экстренной операции прямо в условиях реанимации.

- С каждым ребенком весом в 500-600 граммов у нас работает мультидисиплинарная бригада, - рассказала главный врач ЧОДКБ, главный педиатр региона Галина Киреева. - Это не только хирурги, но и целый штат анестезиологов, реаниматологов, неонатологов и других специалистов. Без них выхаживание ребенка с критически низкой массой тела невозможно. А в этом случае речь шла о микроскопической операции, из разряда "блоху подковать".

Операция длилась более полутора часов. Анестезиологи разработали несколько вариантов обезболивания, в зависимости от состояния маленькой пациентки во время хирургического вмешательства.

Ведь все дети, даже такие крошечные, чувствуют боль. Поэтому проводится многокомпонентная анестезия - седатириующие, анальгизирующие и аппараты для миорелаксации, чтобы импульсы мышц не мешали хирургу работать. Причем, как сказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации, главный детский реаниматолог минздрава региона Елена Грицкова, во время самой операции необходимо дополнительно согревать маленького пациента, так как через открытую брюшную полость происходит большая потеря тепла. А у таких крошек снижение температуры даже до половины градуса может привести к отрицательным последствиям. Потому и лекарства вводятся подогревающими устройствами. А температура в операционной должна быть не ниже 37 градусов. Проводить микроскопические операции в таких условиях ой как непросто.

В этом случае речь шла о микроскопической операции, из разряда "блоху подковать"

- Такому маленькому пациенту все сложно делать. Все манипуляции только пинцетами. Руками вообще ничего невозможно коснуться, - рассказал хирург Павел Бабошко. - Печень, как маленькая ягода малина - ее тронешь, и она развалится. Я на практике даже не слышал об операциях диафрагмальной грыжи на таком крошечном весе. Но надо было помочь ребенку. Это все наши мысли на тот момент. Некогда было думать о чем-то другом.

В России пока нет описания течения послеоперационного периода у детей с таким весом и патологией. В Челябинске появится первое. С момента операции прошло уже полтора месяца. Маленькая пациентка чувствует себя хорошо. Уже удвоила свой вес. А ее мама до сих пор переживает шок от случившегося и очень благодарна врачам.

Тандем Павла Бабошко и Виктора Базалия хорошо известен в Челябинской области, где они проводят более 200 операций новорожденным - половину от общего объема оперативных вмешательств ЧОДКБ в год.

- Это и врожденные пороки желудочно-кишечного тракта, так называемые торакальные операции. Это пороки развития центральной нервной системы - желудочковые кровоизлияния, а это уже нейрохирургия. Это оперативное лечение командой хирургов-офтальмологов ретинопатии, заболевания, которое часто встречается у недоношенных малышей и может быть чревато в дальнейшем полной слепотой. Причем ретинопатию надо уловить на определенных временных промежутках, чтобы сетчатка полностью не отслоилась. Для того, чтобы ее прижечь и глазное яблоко могло нормально развиваться. У нас еще есть команда детских урологов. По сути дела и все врожденные пороки мочевыводящей системы - в том числе их коррекция - проводится за счет них. Все эти операции в регионе делает наша клиника, - сообщила Галина Киреева. - Это очень дорогостоящие технологии. Выхаживание таких детей стоит миллионы рублей, которые тратятся на то, чтобы они могли свободно держать температуру тела, дышать и принимать пищу самостоятельно.

Кстати

В России жизнеспособными считаются дети, рожденные на сроке не менее 22 недель, весящие не менее 500 граммов и имеющие рост от 25 сантиметров. В большинстве других стран новорожденным на сроке до 25 недель реанимационная помощь не оказывается.