В Челябинской области обнаружили пять бесхозных противотанковых мин

В Сухореченском сельском поселении Челябинской области обнаружили пять боевых противотанковых мин.

Местные жители наткнулись на них во время раскопок на бывшем военном полигоне Министерства обороны, сообщили в четверг в региональном управлении Росгвардии.

- На место происшествия немедленно выехала группа разминирования магнитогорского ОМОНа, - сообщил представитель ведомства Альберт Габбазов. - Мины оказались без взрывателей, но с взрывчатым веществом общей массой около 35 килограммов. Кроме этого, при осмотре прилегающей территории минно-розыскная собака обнаружила тротиловую шашку весом 400 граммов с электродетонатором внутри. Находка представляла реальную опасность для жизни и здоровья граждан, нашедших боеприпасы.

К счастью, граждане не пытались сами изъять боеприпасы из земли. После оцепления местности они были уничтожено накладным зарядом, пояснили в Росгвардии.