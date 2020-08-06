В Челябинской области усилят рейды на озерах

Уже в ближайшие выходные в Челябинской области пройдут усиленные рейды на особо охраняемых территориях. Власти намерены проверить как соблюдается природоохранное законодательство местными жителями и туристами, сообщили в минэкологии региона.

Как уточнили в ведомстве, в первую очередь проверки пройдут на южноуральских "жемчужинах" - на озёрах Тургояк, Увильды, Аракуль, Еловое и Аргазинском водохранилище. В планах проверить все озера в Каслинском, Аргаяшском, Верхнеуральском и Чебаркульском районах, куда приезжают отдохнуть туристы из соседних регионов. Они не всегда знают, что находятся на территории памятников природы и допускают массу нарушений.

- Мы призываем граждан оставлять машины за 100 метров от охраняемых водоемов, не бросать мусор, не портить зеленые насаждения с целью заготовки дров, не устраивать шумные вечеринки с запусками фейерверков и сопровождением громкой музыки и бережно относиться к природе. Все нарушения будут наказываться штрафами, - сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, на днях подобный инцидент произошел на байкальском острове Ольхон, где компания туристов устроила шумную вечеринку с использованием пиротехники. Теперь отдыхающим грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.