Новости

Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса 11:34
БЕЛАЗ поставит новые тяжеловесы на медные рудники России 11:32
В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург 11:26
В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника 11:16
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии 11:11
Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
Около 30 тысяч москвичей еженедельно оформляют доступ к электронной медкарте 09:43
Международный музыкальный фестиваль SPRAVA пройдет в онлайн-формате 09:39
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах 09:37
Новый раздел о столичных районах появился на сайте "Москвастобой" 09:24
В Москве еще 1254 пациента вылечились от коронавируса 09:13
Малкин не помог "Питтсбургу" одержать победу над "Монреалем" 09:13
Правительство поможет Чеченской республике в развитии туризма 09:06
Четвертый самолет МЧС вылетел в Бейрут 09:01
В Москве потеплеет до 27 градусов 08:37
Власти Лос-Анджелеса отключат воду в домах, где устраивают вечеринки 08:30
Бирюков: 35 поликлиник в Москве получат дополнительные энергомощности 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 11:16
Рубрика: Происшествия

В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника

Текст: Анна Шиллер

По решению суда заблокировали 34 сайта-двойника Росреестра, где предлагают данные в сфере недвижимости и оформление услуг. Об этом "РГ" рассказали в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

Теневой оборот денежных средств, которые получают владельцы таких ресурсов, за 2019 год по стране составили 3,7 миллиарда рублей, говорит замглавы Росреестра Михаил Смирнов. Граждане обычно обращаются с жалобами о недостоверной информации и завышенной стоимости услуг - она может отличаться от установленного размера платы за предоставление сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в десять раз. Порой мошенники оставляют клиентов ни с чем.

Фото: Istock
В Росреестре рассказали, как безопасно сдавать и снимать квартиру

Чаще всего злоумышленники копируют настоящий сайт, подменяя доменное имя - название ссылки в поисковой строке. Чтобы обезопасить себя, нужно проверить его и зайти на официальный сайт Росреестра, либо портал Федеральной и Публичной кадастровой палаты. Убедиться в подлинности источника также можно с помощью электронных сервисов, скажем, через единый портал Госуслуг (он не доступен на ресурсах-двойниках).

Если на ресурсе распространяется реклама, ссылки на мобильные приложения и прайс-листы, то это еще один повод задуматься. За счет высокого трафика они могут выходить в топ поисковиков: появляться в числе первых по выдаче запроса в Сети. Поэтому лучше потратить лишнее время на изучение сайта, прежде чем вносить свои персональные данные.

Сейчас, кроме основной работы по противодействию сайтов-двойников, в Росреестре подготовили изменения в законодательство. Например, установить запрет на перепродажу сведений ЕГРН и создание сайтов, предлагающих услуги официального ведомства, - только оно может их предоставлять, а также ввести за это административные санкции.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Россельхознадзор за пять лет уничтожил более 36 тысяч тонн "санкционки"
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию