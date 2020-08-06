В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника

По решению суда заблокировали 34 сайта-двойника Росреестра, где предлагают данные в сфере недвижимости и оформление услуг. Об этом "РГ" рассказали в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

Теневой оборот денежных средств, которые получают владельцы таких ресурсов, за 2019 год по стране составили 3,7 миллиарда рублей, говорит замглавы Росреестра Михаил Смирнов. Граждане обычно обращаются с жалобами о недостоверной информации и завышенной стоимости услуг - она может отличаться от установленного размера платы за предоставление сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в десять раз. Порой мошенники оставляют клиентов ни с чем.

Чаще всего злоумышленники копируют настоящий сайт, подменяя доменное имя - название ссылки в поисковой строке. Чтобы обезопасить себя, нужно проверить его и зайти на официальный сайт Росреестра, либо портал Федеральной и Публичной кадастровой палаты. Убедиться в подлинности источника также можно с помощью электронных сервисов, скажем, через единый портал Госуслуг (он не доступен на ресурсах-двойниках).

Если на ресурсе распространяется реклама, ссылки на мобильные приложения и прайс-листы, то это еще один повод задуматься. За счет высокого трафика они могут выходить в топ поисковиков: появляться в числе первых по выдаче запроса в Сети. Поэтому лучше потратить лишнее время на изучение сайта, прежде чем вносить свои персональные данные.

Сейчас, кроме основной работы по противодействию сайтов-двойников, в Росреестре подготовили изменения в законодательство. Например, установить запрет на перепродажу сведений ЕГРН и создание сайтов, предлагающих услуги официального ведомства, - только оно может их предоставлять, а также ввести за это административные санкции.