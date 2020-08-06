В Тюмени пассажирский автобус протаранил книжный магазин

В Тюмени пассажирский автобус въехал в здание книжного магазина. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, авария произошла в 17:00 на улице Ямская. По словам 57-летнего водителя автобуса "ПАЗ", он врезался в здание из-за того, что пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, следовавшим попутным курсом. В результате автобус с пассажирами въехал в фасад здания, в котором расположен книжный магазин.

В момент аварии в автобусе находились 18 человек. Пострадали шесть пассажиров, в том числе десятилетний ребенок. О характере и степени тяжести полученных травм информации пока нет.

На месте аварии работают правоохранители. Как уточнили в региональном МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлекались шесть человек и две единицы спецтехники.