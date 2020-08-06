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06.08.2020 10:37
Рубрика: Общество

В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Анастасия Дембицкая/Департамент здравоохранения Тюменской области Фото: Анастасия Дембицкая/Департамент здравоохранения Тюменской области
Фото: Анастасия Дембицкая/Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи смогли спасти ногу пациента от ампутации, заменив пораженную опухолью кость на металлический протез.

66-летний мужчина обратился к врачам в марте с сильной болью в коленном суставе. Он думал, что это последствия травмы (ударился ногой о мебель), но амбулаторное лечение по месту жительства не помогало, а более глубокое исследование выявило истинную причину: злокачественное новообразование.

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В Областной клинической больнице №2 травматологи заменили поврежденный опухолью участок кости на конструкцию из специального сплава. Такую операцию в регионе провели впервые, руководил процессом московский специалист Михаил Щупак.

"В том городе, откуда мужчина приехал, в качестве лечения ему предложили ампутацию конечности либо дожидаться квоты на органосохраняющую операцию в федеральный центр. В Тюмени ногу удалось спасти", - пояснила Анастасия Дембицкая, представитель областного департамента здравоохранения.

Прогнозы на восстановление пациента врачи дают хорошие: из реанимации его уже перевели в общую палату.

Кстати

Сложную операцию по удалению опухоли провели хирурги в Тобольске. Изначально пациент жаловался на сильную боль в животе и вздутие. Выяснилось, что причиной непроходимости кишечника стала злокачественная опухоль.

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"В ходе экстренной операции врачи обнаружили метастазы, которые распространились на ближайшие органы и поразили печень. Метастазы нужно было удалять вместе с опухолью, чтобы дать шанс пациенту на полное выздоровление. До этого случая такие вмешательства в Тобольске не проводились", - рассказал Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы №3".

Операция шла три часа и завершилась успешно. Пациент находился под наблюдением врачей две недели, и недавно был выписан из стационара. Впереди у него - курс химиотерапии для минимизации рисков рецидива.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Онкология: как победить рак

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