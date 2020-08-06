В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез

Тюменские врачи смогли спасти ногу пациента от ампутации, заменив пораженную опухолью кость на металлический протез.

66-летний мужчина обратился к врачам в марте с сильной болью в коленном суставе. Он думал, что это последствия травмы (ударился ногой о мебель), но амбулаторное лечение по месту жительства не помогало, а более глубокое исследование выявило истинную причину: злокачественное новообразование.

В Областной клинической больнице №2 травматологи заменили поврежденный опухолью участок кости на конструкцию из специального сплава. Такую операцию в регионе провели впервые, руководил процессом московский специалист Михаил Щупак.

"В том городе, откуда мужчина приехал, в качестве лечения ему предложили ампутацию конечности либо дожидаться квоты на органосохраняющую операцию в федеральный центр. В Тюмени ногу удалось спасти", - пояснила Анастасия Дембицкая, представитель областного департамента здравоохранения.

Прогнозы на восстановление пациента врачи дают хорошие: из реанимации его уже перевели в общую палату.

Кстати

Сложную операцию по удалению опухоли провели хирурги в Тобольске. Изначально пациент жаловался на сильную боль в животе и вздутие. Выяснилось, что причиной непроходимости кишечника стала злокачественная опухоль.

"В ходе экстренной операции врачи обнаружили метастазы, которые распространились на ближайшие органы и поразили печень. Метастазы нужно было удалять вместе с опухолью, чтобы дать шанс пациенту на полное выздоровление. До этого случая такие вмешательства в Тобольске не проводились", - рассказал Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы №3".

Операция шла три часа и завершилась успешно. Пациент находился под наблюдением врачей две недели, и недавно был выписан из стационара. Впереди у него - курс химиотерапии для минимизации рисков рецидива.