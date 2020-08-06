Сразу несколько масштабных проектов в агропромышленном комплексе Тюменской области попало в федеральную информационную повестку. Одни - в качестве успешно завершенных, другие - только стартовавшие, причем не типовые как для региона, так и в целом для страны.

Начнем с последних. Группа компаний "Дамате" и правительство области огласили сроки строительства двух племенных предприятий, на которых вкупе будет создано 300 рабочих мест. Одно из них - репродуктор индейки. Саму птицу в солидных объемах в Тюменской области выращивают уже несколько лет, ну а теперь, как ожидается, в Исетском районе появится самый крупный в РФ репродуктор, который через два года обеспечит птицеводам поставку 12 миллионов яиц в год. Второе предприятие - овцеводческая ферма на 4 тысячи маток, и это совершенно новое направление для местного АПК. Ферма получит прописку в Тюменском районе. По словам губернатора Александра Моора, выбор продиктован не в последнюю очередь возможностью сотрудничества специалистов будущего хозяйства с учеными Западно-Сибирского научно-образовательного центра, среди ключевых направлений работы которого - биологические исследования.

Комплексы такого масштаба, со столь же высоким уровнем автоматизации и цифровизации в РФ можно пересчитать по пальцам

Совокупная финансовая емкость названных проектов - 5 миллиардов рублей. Партнером выступит Россельхозбанк, ранее направивший в экономику Тюменской области свыше 70 миллиардов. Правительство региона и кредитное учреждение закрепили дальнейшие планы сотрудничества в соглашении. В числе прочего оно нацелено на создание индустриальных и технологических парков, территорий опережающего социально-экономического развития. Одновременно заключено трехстороннее соглашение, направленное на расширение мощностей тепличного комбината "ТюменьАгро": производство овощей достигнет 14 тысяч тонн в год.

Вернемся к "Дамате". С запуском в Голышмановском городском округе третьей очереди молочно-товарного комплекса инвестор реализовал один из флагманских для России проектов. Дойное стадо в 6 тысяч голов обеспечит производство 55 тысяч тонн молока в год. Как заметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, комплексы такого масштаба, со столь же высоким уровнем автоматизации и цифровизации в РФ можно пересчитать по пальцам.

Ну а компания Danone, зашедшая на рынок региона в 2010 году, порадовала запуском цеха по выпуску сухого молока на комбинате "Ялуторовский". Ежедневно на новом производстве, организованном в рекордный срок, да еще и в условиях пандемии, будут перерабатывать до 250 тонн сырья. Это позволит во многом закрыть потребности в продукте отечественных предприятий, а также нарастить его экспорт в страны Средней Азии и Китай. Ранее компания раздумывала, на территории какого субъекта РФ ей лучше построить цех, но предпочтение отдала Тюменской области с ее благоприятным инвестиционным климатом, подчеркивает гендиректор "Danone Россия" Чарли Каппетти.

- Реализация в регионе крупных проектов - хороший сигнал для инвесторов о том, что в Тюменской области можно успешно делать бизнес в такой сложной и вместе с тем эффективной сфере, как сельское хозяйство. Российский АПК стабильно растет, а мы стремимся не только развивать местные предприятия, но и привлекать федеральных игроков, - говорит губернатор Александр Моор.