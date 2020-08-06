Создание комфортной и безопасной среды в городах - одна из пяти национальных целей, утвержденных до 2030 года. Нацпроект "Жилье и городская среда" - в числе действенных механизмов, которые помогут в ее достижении. Согласно планам ежегодно должно сдаваться 120 миллионов квадратных метров жилья, обеспеченного объектами социальной и дорожной инфраструктуры, зелеными и рекреационными зонами.

Застройщики активно поддерживают этот вектор развития, особенно сейчас, когда в условиях пандемии строительная отрасль становится локомотивом, способным вытащить экономику из рецессии, дать работу сотням предприятий и десяткам тысяч людей.

- Строители - это те, кто непосредственно исполняет задачи, предусмотренные нацпроектами, в регионах. Мы осознаем ответственность и вкладываем свой опыт и компетенции в создание продукта, соответствующего ожиданиям государства и граждан, способного комплексно и сбалансированно развивать город и регион, - считает глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

"Атомстройкомплекс" не первый год выступает генеральным подрядчиком при реализации нацпроектов (НП) в регионе - в портфеле компании таких объектов уже два десятка. Буквально на днях введена в эксплуатацию школа в Невьянске - первое и пока единственное на Среднем Урале учебное заведение, построенное в рамках нацпроекта "Образование". Оно станет самым крупным в Невьянском городском округе: рассчитано на тысячу детей, которые будут учиться в одну смену. Работать в новой школе стремятся многие, даже молодая семейная пара из Екатеринбурга решила для этого переехать в Невьянск.

Важно детально проработать проект, быть уверенными в его соответствии ожиданиям жителей, в том, что он будет корректно вписан в окружающую среду

В новых спальных районах столицы Урала - Академическом, Солнечном, Светлом - и Южном в Каменске-Уральском "Атомстройкомплекс" возводит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" сразу четыре детских сада, два из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Основное население районов - молодые семьи с детьми, поэтому социальная инфраструктура там очень нужна.

В рамках региональной программы "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области", которая является одним из направлений НП "Экология", компания занимается проектными работами по обновлению Юго-Западного лесопарка. В дополнение к обязательным требованиям "Атомстройкомплекс" по своей инициативе прорабатывает возможность реализации решений, которые позволят сохранить идентичность парка, сложившиеся на территории традиции и учесть пожелания горожан. Застройщик финансирует исследование площадки профессиональными архитекторами и экспертами по туризму, изучение пользовательских предпочтений, а также разработку концепции развития территории, в основе которой - формирование парка природных ощущений.

Компания вышла на завершающий этап строительства экспериментально-диагностического корпуса на базе Екатеринбургского центра охраны здоровья рабочих. Работа над объектом ведется в рамках федерального нацпроекта "Развитие здравоохранения". В центре планируют проводить уникальные исследования в области молекулярной биологии, генетики, токсикологии и профилактической медицины. В здании разместятся почти два десятка лабораторий.

- 25 лет компания выступает надежным партнером города и области при возведении социальных объектов. Опыт работы с памятниками архитектуры, развития застроенных территорий и общественных пространств позволяет нам использовать эффективные решения для комплексного улучшения городской среды, - отмечает Валерий Ананьев. - Мы считаем обязательным проведение глубоких предпроектных исследований и анализа потребностей территорий, разработки концепций развития городских пространств. Нам важно детально проработать проект, чтобы быть уверенными в качестве его исполнения и соответствии ожиданиям жителей, знать, что он будет корректно вписан в окружающую среду.

Это логично: компании, исповедующей комплексный подход к застройке, оказалась близка идея уральских архитекторов по реновации центра Екатеринбурга. Они предлагают преображать сердце мегаполиса не точечно, а целыми кварталами. Состояние дворов и домов в районах старой застройки удручающее, кварталы слишком большие - нет сквозных проездов и проходов, что неудобно для горожан. Застройщики и архитекторы предлагают создавать внутри кварталов пешеходные зоны с современным благоустройством и инфраструктурой, полноценно ремонтировать и благоустраивать то, что подлежит восстановлению. Это позволит обновлять территории, на которых расположены и дома-памятники, и панельные пятиэтажки, сохранив исторический облик 300-летнего города. Столь масштабный проект призван объединить усилия всех сторон - государства, бизнеса, жителей, для чего необходимо внести изменения в законы, подключить новые механизмы инвестирования.

- Понимая, что нам и другим застройщикам региона, градостроительным экспертам, иным участникам рынка предстоит решать серьезную комплексную задачу реновации центра Екатеринбурга, мы обращаемся к нашему опыту, отечественной и международной практике, новым трендам. В соответствии с ними мы вырабатываем предложения по формированию единых принципов работы, законодательных инициатив, элементов стратегии развития города, возможных финансовых инструментов и механизмов, - продолжает Валерий Ананьев. - Целенаправленная работа в этом направлении позволит всему региону не просто выполнить плановые показатели национальных проектов и способствовать реализации национальных целей, но и сделать наш город действительно современным, интересным, удобным и комфортным для жизни и работы, а значит, обеспечить устойчивый тренд повышения его инвестиционной привлекательности.